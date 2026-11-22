Historický letoun havaroval po nouzovém přistání na poli. Při manévru přišel o křídlo
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Historický letoun havaroval po nouzovém přistání na poli. Při manévru přišel o křídloZdroj: Classic Trainers
Článek byl publikován 22.11.2026 16:03
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