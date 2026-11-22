Po bezbrankové úvodní třetině dostal domácí do vedení ve 26. minutě Carter Robertson, ale hostující kapitán Jiří Černoch ve 33. minutě vyrovnal. Po třetí bezgólové části nakonec zaznamenal vítěznou trefu až v 65. minutě Lukáš Strnad a potvrdil osmý bonusový plzeňský bod z devíti pokusů v této sezoně.
Od úvodního vhazování se hrálo ve vysokém tempu a gólman týmu Energie Král musel již ve třetí minutě levým betonem vyrazit zakončení Měchury zapomenutého na brankovišti. Poté domácí pustili soupeře nedisciplinovaností do přesilové hry, jenže gólman Indiánů Malík vyrazil střelu Egleho z mezikruží a zastavil i šanci Bambuly.
Při následné krátké dvojnásobné početní výhodě hostů sudí neuznali v 11. minutě gól pro kopnutí a naopak ve vlastním oslabení Měchura neproměnil svůj únik. Na konci úvodní části zahrozili v početní výhodě i domácí, ale Král pohotově vyrazil skrytý pokus Merežka od modré čáry.
Na začátku prostřední části převzali iniciativu Indiáni a ve 26. minutě při přesilovce otevřel po křížné přihrávce Lalancettea skóre jeho kanadský krajan Robertson. Hosté se v polovině utkání bránili náporu soupeře a od další pohromy je uchránil Měchura, který zblízka minul odkrytou branku. Další nebezpečné pokusy pokryl Král a naopak ve 33. minutě po rychlém brejku pohotovou dorážkou vyrovnal na 1:1 Černoch.
Za chvíli mohl domácím vrátit z přečíslení dvou na jednoho vedení Lalancette, ale jeho chytré zakončení do protipohybu Král skvěle vyrazil pravým betonem. Strážce karlovarské branky před druhou přestávkou zlikvidoval ještě bekhendový blafák rozjetého Strnada a především ránu Rubinse bez přípravy z pravého kruhu.
Do závěrečné dvacetiminutovky vstoupili aktivněji domácí. Lalancette po individuální akci tváří v tvář Královi mířil nepřesně, Mikko Petman z levé strany neuspěl svižnou střelou a v 50. minutě nekrytý Schleiss z prostoru mezi kruhy vypálil těsně nad. Hosté hrozili z protiútoků, jenže Jiskra při akci dvou na jednoho zakončil slabě a hráči Energie nezužitkovali ani přesilovou hru. Na druhé straně v 57. minutě Král vkleče zlikvidoval dorážku Měchury a o vítězi muselo rozhodnout nastavení.
Záhy v něm neproměnil samostatný únik Robertson a v 64. minutě svůj průnik nevyužil ani hostující Jiskra. Bonusový bod zajistil domácím pouhých deset sekund před koncem prosloužení Strnad, který pohotově dorazil vlastní předchozí střelu.
HC Škoda Plzeň - BYD Energie Karlovy Vary 2:1 v prodloužení
Branky a nahrávky: 26. Robertson (Lalancette, Schleiss), 65. L. Strnad (Lalancette, Robertson) - 33. Černoch (Eronen, Egle). Rozhodčí: Pražák, Zeliska - Hynek, Štěpánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 5095.
Sestavy:
Plzeň: N. Malík - Robertson, Rubins, J. Chromiak, J. Jeřábek, Merežko, Malák - D. Simon, Lalancette, Měchura - L. Strnad, Žemlička, Teplý - M. Petman, V. Petman, Schleiss - Titlbach, Jakub Lev, I. Sedláček. Trenér: Veber.
Karlovy Vary: D. Král - M. Kočí, Brickley, Mamčics, Josef Myšák, Eronen, Winberg - O. Beránek, Jiskra, Minárik - Bambula, Jones, Šťastný - Egle, Černoch, P. Tomek - Koffer, Sapoušek, T. Redlich. Trenér: Patera.