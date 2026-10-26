Na Česko se valí masivní studená fronta

Po mrazivém ránu téměř jarní odpoledne
Začátek týdne přinese méně oblačnosti, a tedy víc slunečních paprsků. Jasná obloha má ale svou odvrácenou stranu: v noci a ráno se teplo rychle ztratí a ochladí se. Úterní ráno může být mnohde studené, nejnižší teploty se budou pohybovat jen kolem 0 °C. Přes den se pak výrazně oteplí a v Čechách podle meteorologů ojediněle dosáhnou maxima až 15 °C.
Rozdíl mezi ránem a odpolednem tak může činit i patnáct stupňů. Praktická rada z podzimních týdnů: oblékat se jako cibule a ráno mít po ruce čepici a rukavice. Řidiči by na ranní chladno měli myslet také kvůli případné námraze na čelních sklech.
Od středy se zatáhne, přijde studená fronta
Ve středu začne přibývat oblačnosti a Českem bude postupovat studená fronta. Místy s ní se očekává déšť nebo přeháňky. Před frontou ještě budou středeční maxima mezi 10 a 15 °C, takže ochlazení nebude hned skokové.
„Na studené frontě se místy objeví déšť nebo přeháňky. Před frontou budou středeční maxima mezi 10 a 15 °C. Ve druhé polovině příštího týdne k nám bude proudit chladnější a vlhčí vzduch od severu nebo severovýchodu,“ avizoval ČHMÚ.
Druhá polovina týdne: šedo, vlhko a sníh na horách
Severní až severovýchodní proudění přinese chladnější a vlhčí vzduch. Oblačnosti bude hodně, místy se objeví déšť nebo mrholení. Ranní teploty se budou pohybovat od 5 do 0 °C, odpoledne jen mezi 6 a 11 °C. Na horách se podle meteorologů začnou objevovat smíšené nebo sněhové srážky.
Propad teplot bude podle týdenní předpovědi postupný a nejchladnější má být závěr týdne. O víkendu mohou ranní teploty klesnout až na -2 °C a na horách bude sněžit. Kdo plánuje výlet do vyšších poloh, měl by počítat s tím, že se podmínky mohou rychle změnit. Je také vhodný čas zkontrolovat zimní výbavu auta a pneumatiky.
Z pohledu zdraví a pohody stojí za zmínku i nedostatek světla: po týdnu pod hustou oblačností se u řady lidí zhorší nálada a přibude únava. Pomůže pravidelný pobyt venku alespoň v poledne, kdy je světla nejvíc. Aktuální výstrahy a upřesnění předpovědi sledujte na webu ČHMÚ.
Zdroje článku: tn.nova.cz, Český hydrometeorologický ústav, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková