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Na Česko se valí masivní studená fronta

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Po studené a větrné neděli začíná nový týden o poznání přívětivěji, ovšem pohoda nepotrvá dlouho. Podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se od středy přes Česko začne posouvat studená fronta. Ve druhé polovině týdne teploty citelně klesnou a na horách se objeví sníh.
Na Česko se valí masivní studená fronta

Na Česko se valí masivní studená fronta

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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