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Češi dělají při vytápění chybu a zbytečně platí vysoké účty za energie

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Máte před spaním termostat stáhnout, nebo nechat topení běžet celou noc na stejnou teplotu? Spor se opakuje každou zimu. Jedni tvrdí, že noční útlum šetří peníze, druzí namítají, že ráno spotřebuje kotel všechnu ušetřenou energii, když musí znovu vytopit vychladlý byt. Kdo má pravdu?
Češi dělají při vytápění chybu a zbytečně platí vysoké účty za energie

Češi dělají při vytápění chybu a zbytečně platí vysoké účty za energie

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 15:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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