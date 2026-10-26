Češi dělají při vytápění chybu a zbytečně platí vysoké účty za energie

Představte si dva stejné domy. V jednom se celou noc udržuje 21 stupňů, ve druhém teplota klesne třeba na 17 stupňů. Ráno je potřeba druhý dům znovu ohřát, ale tím rozdíl nekončí. Během noci totiž ztrácel méně tepla do okolí.
Čím větší je rozdíl mezi teplotou uvnitř a venku, tím rychleji budova obvykle teplo ztrácí. Pokud tedy v místnostech na několik hodin snížíte teplotu, uniká z nich méně energie. Ranní vytápění část této úspory spotřebuje, ale obvykle ji celou nesmaže.
Právě proto americké ministerstvo energetiky doporučuje při běžném vytápění snížit teplotu v době, kdy lidé spí nebo nejsou doma. Podle jeho údajů může pravidelné snížení teploty přibližně o 4 až 6 stupňů Celsia na osm hodin denně přinést úsporu až kolem 10 procent ročně. Skutečný výsledek závisí na počasí, konstrukci domu, izolaci i způsobu vytápění.
Co se stane, když necháte topení běžet celou noc
Při stálé teplotě zůstávají místnosti ráno příjemně vyhřáté a není třeba čekat, než se znovu ohřejí stěny a nábytek. Za tento komfort se ale platí vyšší spotřebou energie, protože vytápění musí průběžně nahrazovat teplo unikající ven.
U dobře zatepleného domu nemusí teplota během noci klesnout příliš výrazně. Rozdíl ve spotřebě proto může být menší než ve starším, hůře izolovaném domě. Význam má také venkovní teplota. Za mírné podzimní noci bude úspora jiná než během silných mrazů.
Neexistuje tedy jedno procento, které by platilo pro každou domácnost. Pokud chcete zjistit, kolik můžete ušetřit právě vy, můžete si obě nastavení vyzkoušet. Porovnávejte ale spotřebu za podobných venkovních teplot a při stejném způsobu používání domu. Jinak výsledek zkreslí počasí nebo třeba teplejší týden.
Pozor na tepelná čerpadla
U tepelných čerpadel je situace složitější. Tato zařízení bývají nejúčinnější při plynulém provozu a nízké teplotě topné vody. Pokud necháte dům výrazně vychladnout a ráno budete chtít rychle získat zpět několik stupňů, může se účinnost systému zhoršit. Některá čerpadla navíc při dohřívání zapnou elektrický záložní ohřev, který naopak spotřebu zvýší.
To ale neznamená, že je noční útlum u každého tepelného čerpadla špatně. Záleží na konkrétním zařízení, regulaci i tepelných vlastnostech domu. Nejlepší je řídit se doporučením výrobce a případně vyzkoušet mírné snížení teploty namísto výrazného nočního ochlazení.
Jak tedy topit, abyste zbytečně neplatili
U běžného vytápění plynovým kotlem nebo elektrickým topením má noční snížení teploty zpravidla smysl. Nemusíte z ložnice dělat lednici ani ráno vstávat do promrzlého bytu. Začněte třeba poklesem o dva až tři stupně a sledujte, jak se doma cítíte.
Důležité je také nastavit topení tak, aby se příjemná teplota vrátila před vaším vstáváním. Programovatelný termostat to zvládne automaticky. Nemá smysl ráno nastavit mnohem vyšší teplotu v naději, že se místnost ohřeje rychleji. Termostat tím nezrychlí samotné vytápění, jen prodlouží dobu, po kterou bude systém topit.
U většiny běžných topných systémů tedy není nutné udržovat stejnou teplotu celou noc. Když na několik hodin uberete, dům ztrácí méně tepla a vy spotřebujete méně energie. Jen u tepelných čerpadel a některých specifických systémů je potřeba postup přizpůsobit jejich provozu.
Zdroje článku: energysavingtrust.org.uk, dnevnik.si, content.govdelivery.com, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý