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Jak vyčistit prostor mezi skly dvířek trouby bez rozebírání. Pomůže nečekaná pomůcka, kterou mají v kuchyni všichni

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Pohled na zamlžené a mastné mapy, které se rýsují uvnitř dvířek trouby, dokáže otrávit i trpělivou hospodyňku. Z vnějšku ani zevnitř se k nim nedostanete a rozebírat celá dvířka se nikomu nechce. U některých modelů to přitom není nutné.
Jak vyčistit prostor mezi skly dvířek trouby bez rozebírání. Pomůže nečekaná pomůcka, kterou mají v kuchyni všichni

Jak vyčistit prostor mezi skly dvířek trouby bez rozebírání. Pomůže nečekaná pomůcka, kterou mají v kuchyni všichni

Zdroj: pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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