Palačinky ztvrdnou, protože 90 % Čechů opakuje stále stejnou chybu. Takhle tomu snadno zamezíte

Potřebujete pár základních ingrediencí
Palačinky jsou oblíbené nejen díky samotné chuti, ale i pro rychlou přípravu a takřka neomezené možnosti náplní. Někteří nedají dopustit na džem, jiní sáhnou po čokoládové pomazánce, další dávají přednost tvarohu, oříškům nebo jim stačí palačinky poprášené cukrem.
Mnozí z nás je připravují už řadu let a nikdy nedosáhnou stejných výsledků. Někdy získají měkké, tenké a pružné palačinky, jindy se jim pánev odvděčí tvrdými, gumovými, až nepříjemně elastickými. Proč se to děje, ačkoli používají stejné ingredience a drží se neměnných postupů? Odpověď se může skrývat v nepatrném detailu, který podceňují už během přípravy.
Možné příčiny tuhých palačinek
Jednou z nich může být těsto, které mícháme příliš dlouho a intenzivně. Řada lidí se drží přesvědčení, že hmota musí být dokonale hladká, a tak ji elektrickým mixérem míchají třeba několik minut, přitom to může negativně ovlivnit texturu. Pšeničná mouka obsahuje bílkoviny tvořící lepek při kontaktu s vodou a smíchání. To těstu dodává onu pružnost a strukturu, což je žádoucí spíše při přípravě chleba než u palačinek.
Během přípravy klasických tenkých palačinek se doporučuje míchat ingredience jen tak dlouho, dokud se nespojí do relativně hladké hmoty. Nejdřív rozmačkejte vejce s mlékem, pak postupně přidávejte mouku a míchejte metličkou, dokud nezmizí větší hrudky. Metoda míchání je ale pouze jedním z faktorů, které mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit výsledek.
Někteří kuchaři nepoužívají směs na palačinky hned po přípravě, protože pokud těsto chvíli odpočívá, mouka absorbuje tekutinu a hmota se stává rovnoměrnější. Nechte tedy těsto odpočívat alespoň 20 až 30 minut před smažením. Jestliže mezitím hmota zhoustne, přidejte trošku mléka nebo vody a krátce zamíchejte.
Roli hraje i správná teplota
Ani dokonale připravená hmota neposkytne nejlepší výsledky, jestliže nemáte správně zahřátou pánev. Není-li dostatečně horká, palačinky se smaží příliš dlouho, ztratí více vlhkosti a vyschnou. Pokud je teplota naopak příliš vysoká, povrch zhnědne moc rychle, ještě před rovnoměrným usmažením. Někdy postačí malá změna, aby se vaše příští palačinky vydařily lépe. Pamatujte – chvíli promíchat hmotu, nechat odpočinout, věnovat pozornost její hustotě a smažit při střední až vysoké teplotě, která umožní rychlé, ale rovnoměrné smažení.
Myslete také na to, že pokud jsou palačinky nesprávně skladovány či ponechány na vzduchu, mohou rychleji vyschnout, což vede k tvrdé textuře. Je tedy nezbytné regulovat jejich teplotu a vlhkost, tzn. podávat je čerstvé a teplé nebo se snažit zachovat jejich měkkost jinak. Zakrytí čistou utěrkou či alobalem může zachytit páru, čímž se měkkost udrží. Lze též zkusit na pár sekund ohřát zbytky v mikrovlnce, aby se vrátila vlhkost.
Zdroje článku: metropolitan.si, voyoeats.com, nespechej.cz
Autor článku: Simona Michálková