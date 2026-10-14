Na boj se suchem přidá stát dalších 500 milionů korun

Česko pokračuje v opatřeních proti suchu. Ministerstvo životního prostředí chce pomoci obcím ohroženým nedostatkem pitné vody, zpřehlednit výstrahy před suchem a posílit zadržování vody v krajině. Dalších 500 milionů korun proto zamíří na adaptační projekty. Kontroly malých vodních elektráren navíc odhalily porušení pravidel u více než desetiny prověřených provozů.
„Voda je jedním z nejcennějších zdrojů, které máme, a naším úkolem je udržet ji v české krajině, nikoliv ji nechat bez užitku odtékat,“ uvedl ministr životního prostředí Igor Červený. Podle něj mají nové peníze podpořit konkrétní opatření, jako jsou obnovy vodních toků, budování tůní a nádrží nebo výsadba zeleně.
Ministerstvo letos schválilo podporu projektů za více než šest miliard korun z národních a evropských zdrojů. Peníze směřují také na vodovody, kanalizace, protipovodňovou ochranu a hospodaření se srážkovou vodou.
Pomoc obcím a nové výstrahy
Český hydrometeorologický ústav v srpnu identifikoval přibližně tisíc katastrálních území potenciálně ohrožených suchem kvůli rychlému odtoku vody z krajiny. Ministerstvo nyní se Státním fondem životního prostředí vyhodnotí možnosti spolehlivějšího zásobování pitnou vodou v nejohroženějších obcích. Prověří posílení místních zdrojů i napojení na větší vodárenské soustavy.
Od roku 2027 mají nové výstrahy ČHMÚ lépe upozorňovat na nebezpečí sucha a usnadnit rozhodování vodoprávních a krizových orgánů. Připravuje se také portál georizik, který soustředí informace o suchu, povodních, vedrech, požárech a dalších extrémních jevech.
Inspektoři zjistili porušení pravidel u 21 elektráren
Česká inspekce životního prostředí zkontrolovala 185 malých vodních elektráren. Porušení předpisů zjistila u 21 provozů, tedy přibližně u 12 procent kontrolovaných subjektů. Ve 14 případech již pokuty nabyly právní moci a jejich celková výše dosáhla 379 tisíc korun. Kontroly se zaměřily na dodržování minimálních zůstatkových průtoků, které mají ve vodních tocích zachovat dostatek vody pro ekosystémy, migraci ryb i další uživatele.
Ministerstvo zároveň připravuje novelu vodního zákona, která má umožnit využívání vyčištěných odpadních vod například k zalévání a závlahám. Dlouhodobá adaptační opatření pro roky 2026 až 2030 mají posílit také ochranu vodních zdrojů a urychlit přípravu vodohospodářských a protipovodňových staveb.
René Pajurek
zdroj: Ministerstvo životního prostředí