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Francouzský Suez nechce ustoupit. Brno hledá cestu k plné kontrole nad vodárnami

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Brnu zbývají zhruba dva roky na rozhodnutí, jak zajistí budoucí provoz městských vodáren. Do roku 2028 musí zvolit další postup,…
BVK-COV-Modrice

BVK-COV-Modrice

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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