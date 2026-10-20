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Nový podmořský kabel může spojit Evropu s Kanadou. Jednat se o něm má už příští týden

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Americká zahraniční politika pod vedením Trumpovy administrativy je dost nepředvídatelná a těchto rizik s tím spojených si uvědomuje jak Evropská unie, tak…
Datovy_kabel-morske-dno

Datovy_kabel-morske-dno

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 09:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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