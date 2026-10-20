Nový podmořský kabel může spojit Evropu s Kanadou. Jednat se o něm má už příští týden

Americká zahraniční politika pod vedením Trumpovy administrativy je dost nepředvídatelná a těchto rizik s tím spojených si uvědomuje jak Evropská unie, tak i severní soused Spojených států. Vztahy s Kanadou má Amerika nejhorší od svého vzniku. A to je právě důvodem intenzivních diskusí ohledně datového spojení právě mezi Kanadou a Evropou. To by, pokud se nalezne financování, mělo být realizováno ještě v této dekádě, optimisté hovoří dokonce o období dvou let.
Norsko-kanadský projekt počítá s podmořským optickým kabelem přes Atlantik, který by umožnil přenášet data bez průchodu americkou infrastrukturou. Jeho realizace se odhaduje na více než 620 milionů kanadských dolarů (přibližně 13 miliard korun). Za projektem nazvaným Leif Erikson stojí norská společnost Bulk Infrastructure, která hledá kanadského partnera ochotného převzít většinový podíl a pomoci s financováním výstavby.
Podle společnosti Bulk Fiber Networks má jít o první transatlantický kabelový systém napájený výhradně obnovitelnou energií. Nová trasa má zvýšit odolnost mezinárodní datové infrastruktury a zlepšit připojení také pro místní a původní obyvatele podél kanadského úseku. Název odkazuje na norského mořeplavce Leifa Eriksona, který podle historických pramenů dosáhl břehů Severní Ameriky už staletí před Kolumbem. Podle informací agentury Bloomberg chce firma vytvořit spojení, které posílí digitální suverenitu Kanady.
Trasa má vést z jižního Norska přibližně 4600 kilometrů přes Atlantský oceán do oblasti Happy Valley-Goose Bay v kanadské provincii Newfoundland a Labrador. Odtud by pokračovala zhruba 1900 kilometrů podzemním vedením přes Québec až do Montréalu.
Kabel by mohl sloužit telekomunikačním operátorům i datovým centrům, jejichž význam roste s rozvojem umělé inteligence. Projekt však stále potřebuje další financování, zákazníky a potřebná povolení. Náročná bude zejména pozemní část trasy, která vyžaduje také podporu původních obyvatelských komunit.
Velká část kanadského datového a hlasového provozu dnes využívá americké sítě, což Kanada začala vnímat jako bezpečnostní riziko. Kanada a Evropská unie chtějí o možnostech rozvoje nových podmořských datových spojení jednat na summitu v Montréalu 29. a 30. října.
Petr Dvořák
zdroj: Bulk Fiber Networks, Bloomberg