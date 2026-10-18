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Poklad ukrytý v mořské vodě. Vědci chtějí získávat lithium, hořčík i další kovy

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Moře může být obrovským zásobníkem kritických surovin, které jsou nezbytné pro baterie, elektroniku i další moderní technologie. Vědci proto hledají způsob, jak…
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pexels-davidboca-5466505

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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