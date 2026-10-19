5 situací, kdy se bez tlakové kanalizace neobejdete

Tlaková kanalizace není u rodinného domu zpravidla něco, co si při stavbě aktivně vyberete. V projektu se objeví až ve chvíli, kdy si odpadní vodu nemůžete z domu nebo pozemku odvádět samospádem. Důležité proto není jen pochopit, proč ji projektant navrhl, ale také si ověřit, zda návrh počítá se správně zvoleným čerpadlem. Právě jeho parametry totiž významně ovlivní spolehlivost celého systému.
Nejčastěji stojí za návrhem tlakové kanalizace výškové poměry, nedostatečný spád, vzdálenost od kanalizačního řadu nebo dispozice domu. V praxi se opakuje zejména následujících pět situací.
1. Dům je níže než kanalizační řad
Pokud kanalizační řad vede výše než odpadní potrubí v domě, voda do něj nemůže odtékat pouze působením gravitace. Odpadní voda se proto svádí do čerpací jímky, odkud ji čerpadlo dopravuje do místa napojení na veřejnou kanalizaci.
Co si ověřit: skutečný výškový rozdíl mezi domem a místem napojení, délku výtlačného potrubí a parametry navrženého čerpadla. I relativně malý výškový rozdíl může rozhodnout o tom, zda bude samospádné řešení fungovat.
2. Pozemek nemá dostatečný spád
Problém nemusí být jen v tom, že celý dům leží pod úrovní kanalizace. U dlouhých nebo členitých pozemků může být obtížné udržet potřebný sklon gravitačního potrubí po celé trase. Potrubí by se postupně dostávalo stále hlouběji, což může výrazně zkomplikovat výkopové práce i samotnou realizaci. Tlaková kanalizace umožňuje trasu lépe přizpůsobit výškovým poměrům pozemku.
Co si ověřit: délku trasy, celkové převýšení a dimenzi potrubí (DN). Návrh by měl vycházet z konkrétního zaměření pozemku, nikoli jen z orientační vzdálenosti.
3. Koupelna, toaleta nebo prádelna jsou pod úrovní hlavního odpadu
Typickým příkladem je sklep, který se při rekonstrukci změní na obytný prostor, domácí wellness nebo technické zázemí. Pokud se nová toaleta, sprcha, umyvadlo nebo pračka nacházejí pod úrovní hlavního odpadního potrubí, odpadní vodu je nutné přečerpat.
Co si ověřit: jaká zařízení budou na systém napojena a jaký druh odpadní vody bude čerpadlo odvádět. Jiné požadavky má přečerpávání vody z umyvadla nebo pračky a jiné odvádění splašků z toalety. Podle toho se volí čerpadlo i velikost jímky.
4. Rekonstrukce změnila dispozici domu
Přístavba, zahradní apartmán, nová koupelna nebo přesunutá kuchyň mohou znamenat, že původní kanalizační rozvody novému uspořádání nevyhovují. Vybudování nové gravitační trasy by přitom někdy vyžadovalo rozsáhlé bourání podlah nebo jiné stavební zásahy. Jednou z možností pak může být doplnění čerpací jímky.
Co si ověřit: zda byla tlaková varianta porovnána s možností nové gravitační trasy a zda návrh počítá také s budoucím přístupem k zařízení a servisem.
5. Kanalizační řad je daleko nebo je objekt v odlehlejší lokalitě
Chaty, chalupy, rodinné domy v rozptýlené zástavbě nebo jiné objekty mimo souvislou zástavbu mohou být od veřejné kanalizace příliš vzdálené nebo ležet v terénu, který gravitačnímu odvodu odpadní vody nepřeje. I v takových případech může být tlaková kanalizace technicky vhodným řešením.
Projekt počítá s tlakovou kanalizací. Ale máte správné čerpadlo?
Samotné rozhodnutí, že bude potřeba odpadní vodu přečerpávat, ještě nestačí. „Důležitá je nejen velikost jímky, ale také správně zvolené čerpadlo, které musí odpovídat výškovému rozdílu, délce potrubí i charakteru odpadních vod. Právě na jeho parametrech závisí, jak spolehlivě bude systém fungovat v běžném provozu i po letech používání,“ říká Martin Křapa, obchodní ředitel společnosti Pumpa.
Při výběru by proto neměla být hlavním kritériem pouze pořizovací cena. U zařízení, které se stará o odvádění odpadní vody z domu, je podstatná také odolná konstrukce, dostupnost servisu a náhradních dílů i vhodné technické provedení pro danou instalaci.
Proč má u tlakové kanalizace význam řezací zařízení?
Pro tlakové kanalizace se používají kalová čerpadla vybavená řezacím zařízením. Jeho úkolem je rozmělnit pevné části běžných splašků ještě před jejich vstupem do výtlačného potrubí. Tím se snižuje riziko jeho ucpávání a systém může pracovat spolehlivěji.
Příkladem řešení určeného přímo pro tlakové kanalizace jsou celonerezová čerpadla PUMPA INOX MORAVA. Pro náročnější nebo problematické instalace je určeno také provedení HD, které využívá vylepšený řezací mechanismus a je konstruováno tak, aby si poradilo například s delšími pevnými částicemi a minimalizovalo riziko ucpání. Ani kvalitní řezací mechanismus ale neznamená, že lze do kanalizace vhazovat cokoli. Textilie, papírové ubrousky, tuky a další nevhodné materiály do čerpací jímky nepatří.
„Návrh odpadu vždy raději konzultujte s odborníkem, který posoudí konkrétní podmínky a stanoví potřebné parametry systému. U tlakové kanalizace totiž není důležité jen to, že v projektu čerpadlo je, ale především to, zda je správně zvolené pro konkrétní instalaci,“ uzavírá Martin Křapa.
Eva Kašparová