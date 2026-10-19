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5 situací, kdy se bez tlakové kanalizace neobejdete

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Tlaková kanalizace není u rodinného domu zpravidla něco, co si při stavbě aktivně vyberete. V projektu se objeví až ve chvíli, kdy…
Odvadeni splaskove vody z jimky aneb tlakova kanalizace v praxi

Odvadeni splaskove vody z jimky aneb tlakova kanalizace v praxi

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 03:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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