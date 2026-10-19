Povodí Labe obnovuje cenné mokřady u Hradce Králové. Práce potrvají do roku 2028

Státní podnik Povodí Labe revitalizuje mrtvé rameno Orlice Holštejn na okraji Hradce Králové. Projekt má obnovit vodní a mokřadní biotopy, zlepšit podmínky pro vzácné druhy rostlin a živočichů a posílit přírodní rozmanitost evropsky významné lokality a přírodní památky Orlice. Práce zahrnují odstranění sedimentů o objemu přibližně 4000 metrů krychlových a vybudování dvou nových tůní.
Holštejn se nachází v nivě Orlice ve Slezském Předměstí. Přestože zdejší krajinu v minulosti ovlivnila regulace řeky, zachovaly se v ní tůně, slepá ramena, terénní sníženiny i říční terasy. Při vyšších stavech řeky se okolní louky podmáčejí a zaplavují, což vytváří vhodné podmínky pro cennou vodní a mokřadní vegetaci.
V lokalitě se v minulosti vyskytovaly například voďanka žabí a zvláště chráněné druhy vrbina kytkokvětá a řezan pilolistý. Podle Povodí Labe však biologický průzkum zaznamenal postupný ústup vzácných druhů. Revitalizace proto cílí na zlepšení podmínek pro jejich návrat a rozvoj dalších organismů.
Základem prací je odtěžení dlouhodobě usazených nánosů, které obnoví vodní prostor a zlepší prostředí pro vodní organismy. Sedimenty odstraňují bagry umístěné na plovoucím soulodí sestaveném s využitím vojenských pontonů. Tato technika umožňuje provádět práce přímo z vodní hladiny.
Součástí projektu jsou také citlivé vegetační úpravy podle dendrologického průzkumu. Kácení se omezí na nezbytný rozsah, zejména kvůli zlepšení světelných podmínek na hladině. Vybrané části území zůstanou bez zásahů a budou ponechány přirozenému vývoji. Odborníci očekávají, že obnovené vodní plochy a mělčí pobřežní partie podpoří také obojživelníky, vážky, hmyz a další živočichy.
Zhotovitelem stavby je společnost PAS Natura. Dokončení prací je plánováno na duben 2028. Projekt s celkovými způsobilými výdaji přibližně osm milionů korun získal v rámci Operačního programu Životní prostředí dotaci pokrývající 100 procent těchto výdajů.
Jana Nováková
zdroj: Povodí Labe