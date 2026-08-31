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Za autokameru na čelním skle můžete dostat v Česku pokutu. Stačí udělat jednu malou chybu

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Palubní kameru má dnes ve výbavě spousta řidičů a většina z nás ji přilepí na sklo během pár vteřin. Jenže právě to místo, kam přísavku přitisknete, rozhoduje o tom, jestli vám záznam jednou pomůže, nebo vás naopak bude stát peníze. Rozdíl mezi obojím bývá často jen kousek posunutá kamera. Zorné pole rozhoduje o všem Základní […]
Za autokameru na čelním skle můžete dostat v Česku pokutu. Stačí udělat jednu malou chybu

Za autokameru na čelním skle můžete dostat v Česku pokutu. Stačí udělat jednu malou chybu

Zdroj: UdálostiExtra
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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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