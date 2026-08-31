Za autokameru na čelním skle můžete dostat v Česku pokutu. Stačí udělat jednu malou chybu

Palubní kameru má dnes ve výbavě spousta řidičů a většina z nás ji přilepí na sklo během pár vteřin. Jenže právě to místo, kam přísavku přitisknete, rozhoduje o tom, jestli vám záznam jednou pomůže, nebo vás naopak bude stát peníze. Rozdíl mezi obojím bývá často jen kousek posunutá kamera.
Zorné pole rozhoduje o všem
Základní pravidlo je jednoduché. Kamera nesmí zasahovat do zorného pole řidiče, tedy do té části čelního skla, kterou stírají stěrače. Přes tuhle plochu sledujete silnici, chodce i dopravní značky, a proto do ní nesmí zasahovat vůbec nic. Zákon se přitom na kameru dívá úplně stejně jako na navigaci, držák na mobil nebo ozdobu zavěšenou u zrcátka. Všechny tyhle věci řidiči překážejí ve výhledu a policisté je posuzují stejně. Ona „jedna malá chyba“ z nadpisu je přesně tohle: nalepit zařízení o kousek níž nebo víc do středu, než by mělo být.
Kolik zaplatíte, když si toho policista všimne
Teď ta nepříjemná část. Špatně umístěná kamera je přestupek podle zákona o silničním provozu, který výslovně žádá, aby předměty ve voze nebránily řidiči ve výhledu. Pokud vám policista přestupek vyřeší přímo na místě, zaplatíte až 1 500 Kč. Když s pokutou nesouhlasíte a věc se přesune do správního řízení, sazba stoupá na 2 000 až 5 000 Kč. Tyto částky vycházejí z aktuálního znění zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, který je v této podobě účinný od roku 2024. Za pár vteřin ušetřených při montáži tak můžete zbytečně přijít o několik tisíc korun.
Přečtěte si také: Nenápadný kód ve vašem řidičáku určuje, co všechno můžete řídit. Většina lidí o tom neví Špatně umístěnou kameru řeší policista jako přestupek a na místě za ni hrozí pokuta až 1 500 korun. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Kde se přestupek vyřeší Výše pokuty Přímo na místě až 1 500 Kč Ve správním řízení 2 000 až 5 000 Kč Kam kameru nalepit, aby vám nevadila
Nejjistější místo je hned za vnitřním zpětným zrcátkem. Kamera se schová do jeho stínu, řidiči nezakrývá výhled a přitom má před objektivem celou silnici. Použít se dá i spodní okraj skla, ale jen mimo plochu, kterou olizují stěrače. Čemu se vyhnout?
rohům čelního skla; jeho středu; palubní desce, odkud objektiv zabírá hlavně přístrojový panel a nebe místo dění na silnici. Přečtěte si také: Od začátku školního roku mají studenti nárok na tuhle novou dávku 7 467 Kč měsíčně. Ví to jen málokdo
Pozor si dejte na jednu věc, kterou spousta lidí přehlédne. Držák se nesmí dotýkat tmavé tečkované zóny kolem paty zrcátka. Schovává se v ní totiž technika, například dešťový a světelný senzor nebo kamery asistenčních systémů, kterým byste přilepeným držákem překáželi. Než držák přitisknete natrvalo, vyplatí se vyzkoušet víc míst nanečisto. Sedněte si za volant, ověřte, co ze sedačky reálně vidíte, a zkontrolujte i to, co snímá samotný objektiv. Poznáte tak rychle, jestli kamera nezasahuje do výhledu.
Se záznamem opatrně, hlídá ho GDPR
Kamera vám dělá dobrého svědka jen do chvíle, než video pustíte ven. Nahrát záznam s cizími obličeji a značkami aut na internet nebo na sociální sítě může být porušení ochrany osobních údajů, za které vám také hrozí postih. Když chcete video zveřejnit, musíte nejdřív rozmazat tváře i registrační značky. Když ho potřebujete jako důkaz při dopravní nehodě, pojistné události nebo u soudu, předáte ho bez cenzury. V takovém případě má vaše právo na obhajobu přednost před ochranou soukromí ostatních.
Za hranicemi platí jiná pravidla
To, co je běžné u nás, nemusí projít v zahraničí. Některé země používání palubních kamer kvůli ochraně soukromí omezují nebo rovnou zakazují. Nejpřísnější je v tomhle ohledu Portugalsko, kde je kamera za sklem prakticky nelegální, a na omezení narazíte i v Rakousku. Než vyrazíte na dovolenou autem, vyplatí se pravidla v cílové zemi i v zemích, kterými jen projíždíte, krátce prověřit. Doma pak platí jednoduchá zkouška. Kameru dejte tam, kde ji vaše oči skoro nevnímají, ale objektiv má čistý výhled na silnici.
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Zdroje: https://www.autozive.cz/kamera-celni-sklo-prestupek/, https://autosalon.tv/novinky/ridicuv-chleba/pokuta-1500-kc-za-vse-co-je-na-celnim-skle-na-vymluvy-k-zornemu-poli-nemam-nervy-rika-policista, https://www.portalridice.cz/clanek/poradime-jak-spravne-umistit-kameru-do-auta-a-nevykoledovat-si-pokutu, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/27600-autokamera-umisteni-pokuta-policie