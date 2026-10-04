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Myši rychle zmizí. Na domácí odpuzovač stačí koření a ocet

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Mít doma hlodavce rozhodně nechce nikdo z nás. Kladení různých pastí a jedů po interiéru ale také nepatří mezi nejoblíbenější kratochvíle. I proto se vyplatí proti myším použít přírodní prostředky, které jsou účinné, ale není třeba se bát nějakých jejich účinků na lidské zdraví nebo na zdraví domácích mazlíčků. My se v následujících řádcích podíváme na vynikající domácí prostředek, který si můžete doma připravit bez problémů také a nebude vás to stát skoro nic kromě trochy času.
Myš

Myš

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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