Jeďte dlaní po rámu okna a za minutu víte, kudy uniká teplo. Čtyři místa, kde plastová okna nejčastěji profukují, a jak je utěsnit

Večer za oknem fičí vítr, radiátor topí naplno a u gauče přesto studí kotníky. Viníka často prozradí obyčejná dlaň. Stačí ji pomalu provést po obvodu zavřeného křídla a chladný proud vzduchu se ozve sám. Za profukujícím oknem přitom nemusí být pokaždé stejná porucha. Může jít o povolený přítlak, který srovnáte klíčem za pět minut, o ztvrdlé těsnění za stovku, nebo o odbytou montáž, u které bez zkušeností situaci spíš zhoršíte. Sestavili jsme proto přehled, kde fouká, co to obvykle znamená, jak to opravit a kolik za materiál zaplatíte v běžném hobby marketu.
Minutový test dlaní: jak vést ruku po rámu, aby vám průvan neutekl
Okno zavřete a vypněte digestoř i ventilátor, protože každé umělé proudění test zkreslí. Ruku si zahřejte, třeba o hrnek nebo pod teplou vodou. Hřbet nebo dlaň pak veďte jeden až tři centimetry od spáry, pomalu a bez přeskakování. Začněte dole u parapetu, kde se chlad drží nejvíc, potom přejděte na svislé strany a horní hranu. Na závěr obkružte kliku a zasklívací lištu kolem skla.
Nejvýmluvnější výsledky dává mrazivý den s větrem. Čím větší rozdíl mezi venkovní a pokojovou teplotou, tím zřetelněji ucítíte chladný jazyk vzduchu.
Pokud dlaň nic nezachytí, nastupuje papír. List vložte mezi rám a křídlo, okno zavřete a za papír zatáhněte. Při správném nastavení papír klade citelný odpor, ale dá se vytáhnout. Když vyklouzne lehce, křídlo nedoléhá dost pevně. Pokud se trhá, je přítlak naopak příliš velký. Zkoušku opakujte na několika místech po obvodu, protože okno může těsnit nahoře a dole povolovat.
Třetí možností je plamen svíčky nebo zapalovače, který se u výrazné netěsnosti viditelně vychýlí. Pracujte opatrně, v blízkosti záclon to riziko nestojí za to. Další stopy odhalíte i bez testu: prach usazený podél spár, rosení nebo plíseň v rohu ostění.
Čtyři slabá místa plastového okna a co s nimi
Únik tepla se soustřeďuje do čtyř zón. Každá má jinou příčinu i jinou cenovku.
Kde fouká Pravděpodobná příčina Co pomůže Orientační cena materiálu Po obvodu křídla, na dosedu Opotřebené, ztvrdlé či vypadlé těsnění Výměna profilového těsnění 139 až 159 Kč za 6 m (OBI, Hornbach), 25 m od 419 Kč Rovnoměrně podél celé hrany, papír jde ven snadno Slabý přítlak kování Seřízení uzavíracích bodů, promazání Prakticky zdarma, stačí klíč nebo imbus Mezi rámem a zdí, pod parapetem Narušená nebo špatně vyplněná připojovací spára Tmel, nízkoexpanzní PU pěna, komprimační páska Tmel 130 až 198 Kč, pěna 195 až 266 Kč za 750 ml U skla, kolem zasklívací lišty Uvolněná lišta nebo těsnění skla Kontrola lišt, u vážnější vady sklenář Podle rozsahu servisu
Pro dočasnou záplatu nabízí OBI samolepicí pěnovou pásku Den Braven za 75 Kč za 20 metrů. Výrobce ji výslovně určuje k těsnění okenních křídel, snese teploty od -40 do +50 °C a vyžaduje čistý, suchý a odmaštěný podklad. Bauhaus prodává těsnicí profily tesa typu P a E po 25 metrech za 459 a 439 Kč, silikonové těsnění šestimetrové délky vyjde na 299 Kč. Ceny se mění podle akcí, berte je jako vodítko.
Seřízení přítlaku a výměna těsnění: nejrychlejší výhra za pár minut
Podle nás má smysl začít u kování. Křídlo se vlivem teplotních změn a běžného používání postupně posouvá a výrobci s občasným seřízením počítají. Na hraně křídla najdete uzavírací body, obvykle malé excentrické válečky. Podle záručního listu V-OKNO je lze pootočit klíčem číslo 10 a tím zvýšit přítlak křídla na rám. U jiných výrobců poslouží imbus.
Utahujte s citem. Správně nastavené okno se zavírá hladce, klika nevyžaduje sílu a těsnění se nemačká na placku. Přehnaný přítlak urychlí opotřebení kování i pryže, takže výsledek si vždy ověřte papírem. Při té příležitosti kování promažte, vděčně se odmění tišším a lehčím chodem.
Pokud ani po rozumném seřízení papír neklade odpor, na řadě je těsnění. Výměnu signalizuje ztvrdlá, popraskaná nebo zploštělá pryž, mezery v rozích či profil, který sám vypadává z drážky. Postup zvládne trpělivý kutil:
zjistěte typ profilu, ideálně si u prodejce vyžádejte vzorek, staré těsnění vytáhněte z drážky, drážku očistěte od prachu a mastnoty, nové těsnění zatlačte v jednom kuse po celém obvodu, bez lepení a bez napínání, zkontrolujte rohy a dosed, nakonec zopakujte papírový test.
Vystačíte si s plastovou špachtlí, ostrým nožem, hadříkem a jemným čističem. Proč pryž vůbec stárne? Roky stlačení v dosedu, střídání mrazu a horka, UV záření a nevhodná chemie. V-OKNO varuje, že těsnění nesmí přijít do styku s koncentrovanými čisticími prostředky ani olejovými látkami a že zbytky malty po stavebních pracích mohou vyřadit z provozu těsnění i kování.
Kdo potřebuje přečkat zimu se starším jednoduchým zasklením, sáhne po termoizolační fólii. Fólie tesa za 419 Kč pokryje plochu 4 × 1,5 metru, lepí se oboustrannou páskou na rám a vytvoří vzduchový polštář.
Spára mezi rámem a zdí: tady pěna pomáhá i škodí
Když studený proud vychází z místa, kde rám přiléhá ke zdi nebo k parapetu, jde o připojovací spáru. Tady doporučujeme zpomalit. Drobnou vlasovou trhlinu v interiéru zacelíte pružným akrylátovým nebo neutrálním silikonovým tmelem. Akrylát se hodí tam, kde budete později malovat.
Hlubší mezera pod parapetem nebo mezi rámem a ostěním si žádá nízkoexpanzní PU pěnu, případně komprimační pásku či těsnicí provazec, a nakonec ochranné zatmelení. Montážní postupy výrobců doporučují spáru izolovat pěnou a z interiéru uzavřít tmelem. Maltou ji natvrdo nevyplňujte, plastový profil potřebuje prostor pro dilataci. Podklad před aplikací pěny navlhčete, jednosložková pěna vlhkost potřebuje k vytvrzení.
Proč nízkoexpanzní? Běžná pěna se při tuhnutí rozpíná natolik, že dokáže prohnout rám, a pak okno přestane těsnit úplně. Pěna MONTON stojí v OBI 195 Kč za 750 ml, v Hornbachu najdete podobné pěny zhruba do 266 Kč. Technická publikace k vadám panelových domů navíc odrazuje od vstřikování pěny skrz otvory v krycích lištách. Tímto způsobem totiž nelze odhadnout potřebné množství ani zaručit výplň bez dutin.
S touto spárou souvisí i plíseň. Netěsnost ochlazuje povrch kolem rámu, vlhký vzduch z bytu tam snadno dosáhne rosného bodu a začne kondenzovat. Zmíněná publikace uvádí, že nezateplené ostění může mít na svědomí až polovinu tepelné ztráty celého okna. Řešením je souvislé zateplení ostění po obvodu včetně parapetu až k rámu, které zvedne povrchovou teplotu nad rosný bod. Po utěsnění zase pamatujte na větrání: krátce a intenzivně, ideálně při 20 °C a zhruba 50% vlhkosti.
Servis volejte, když křídlo drhne i po seřízení, rám je prohnutý, voda zatéká do spár, praskne dvojsklo nebo se protáčí klika. Izolační sklo domácím silikonem nezachraňujte.
Nájemník, SVJ a záruka: kdo smí šroubovat a kdo zaplatí
Nájemníkům dává jasnou odpověď
nařízení vlády č. 308/2015 Sb. Opravy jednotlivých částí oken, kování a klik řadí mezi drobné opravy, které hradí nájemce. Limit pro další drobné opravy činí 1 500 Kč za jednu opravu a ročně 150 Kč na metr čtvereční podlahové plochy. Seřízení přítlaku nebo nové těsnění tedy obvykle spadají na vás. Zásah do rámu, zdiva nebo fasády už raději písemně odsouhlaste s pronajímatelem.
V bytovém domě se SVJ nahlédněte do prohlášení vlastníka a stanov. Okna často patří ke společným částem domu a vnější vzhled fasády bývá v kompetenci společenství.
U novějších oken se vyplatí zkontrolovat záruku. VEKRA uvádí standardně pět let na kompletní dílo včetně montáže. DECPLAST dává pět let na výrobky, dva roky na mechanické části kování a ručí i za montážní práce. V-OKNO nabízí pět let na plastová okna, běžné seřízení ale za záruční servis nepovažuje. Pokud fouká kolem čerstvě osazeného rámu, ozvěte se montážní firmě dřív, než sáhnete po pěně.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková