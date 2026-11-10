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Marley a já: Na place se vystřídalo 22 psů. Jennifer Aniston roli nejdřív odmítla

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Dennívýzva
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Jennifer Aniston roli ve filmu Marley a já nejprve prý odmítla. Padesátikilového ničitele nakonec hrálo 22 psů, jeden pes na všechno totiž nestačil.
Marley a já

Marley a já

Zdroj: FOTO:Fox 2000 Pictures / distr. Film+
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 10:45

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