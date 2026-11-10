Marley a já: Na place se vystřídalo 22 psů. Jennifer Aniston roli nejdřív odmítla

Marley a já, FOTO: Fox 2000 Pictures / distr. Film+ Marley a já, FOTO: Fox 2000 Pictures / distr. Film+ Marley a já, FOTO: Fox 2000 Pictures / distr. Film+ Marley a já, FOTO: Fox 2000 Pictures / distr. Film+ Marley a já, FOTO: Fox 2000 Pictures / distr. Film+ Marley a já, FOTO: Fox 2000 Pictures / distr. Film+ Marley a já, FOTO: Fox 2000 Pictures / distr. Film+ Marley a já, FOTO: Fox 2000 Pictures / distr. Film+
Když se manželé Groganovi rozhodnou pro život na Floridě, pořídí si labradora Marleyho. Ze šesti kil chlupaté radosti se však brzy stane padesátikilový ničitel domácnosti. Ve snímku Marley a já z roku 2008 se za kamerou na roli jednoho psího rošťáka vystřídalo hned dvaadvacet zvířat. Představitelka hlavní ženské role ji navíc nejdřív prý odmítla s tím, že film o psovi je prostě nuda. Proč Jennifer Aniston váhala
Mladí manželé John a Jenny Groganovi v podání
a Owena Wilsona vymění chladný Michigan za slunnou Floridu. John v naději, že oddálí manželčiny mateřské pudy, přinese domů roztomilé štěně labradora. Z Marleyho se ale brzy vyklube nezkrotitelný živel, který žere polštáře, ničí zdi a dělá si z domu kůlničku na dříví. Jennifer Aniston
Filmoví diváci si Marleyho zamilovali, ale Aniston zpočátku o roli nestála. Nečetla totiž knižní předlohu a film o psovi jí přišel zkrátka nezajímavý. Až když si přečetla scénář, kývla. Sám autor knihy John Grogan si mimochodem ve snímku zahrál majitele kokršpaněla ve scéně z psího cvičiště.
Jeden pes na všechno nestačí
Zahrát nevyzpytatelného Marleyho nebyl úkol pro jednoho psa. Během natáčení se jich vystřídalo celkem dvaadvacet. Nejmladšímu štěněti bylo pouhých šest měsíců, nejstaršímu psímu herci bylo úctyhodných čtrnáct let.
Filmaři navíc museli být velmi opatrní, aby zvířata nepřišla k úhoně. Všechny rekvizity, které pes ve filmu ničí nebo kouše, byly předem upravené. Obojek s vodítkem byl například naříznutý a náhrdelník, který měl Marley spolknout, přivázali na dřevěnou tyčku, aby se jím zvíře nemohlo udusit.
Ani slavný psí záchod v moři se neobešel bez triků. Zvíře nesedělo ve vodě, ale na speciálním podstavci. Aby pes olizoval lidi a předměty, filmaři na ně namazali dětskou přesnídávku. Filmové zvracení zase obstarala obyčejná psí konzerva smíchaná s vodou. Filmové rodiče Johna si zahráli skuteční rodiče Owena Wilsona. Jeho matka měla prý během natáčení největší problém s tím, aby syna neoslovovala křestním jménem.
Chyby, kterých si všimli pozorní diváci
Stejně jako většina snímků se ani Marley a já nevyhnul chybám, kterých si všimli pozorní diváci. V jedné ze scén z poloviny devadesátých let pouští Jenny v televizi dětský seriál Bořek stavitel, ten měl ale ve Spojených státech premiéru až v roce 2001.
Tvůrci si neohlídali ani návaznost aut. Když John odváží Jenny na letiště, sedí v červené Toyotě Tercel, ale domů se štěnětem už přijíždí v Hondě Accord. Další nesrovnalost přichází ve chvíli, kdy John poprvé přiveze malé štěně autem domů a na krku zvířete se zničehonic objeví obojek. V jiné scéně vyndává John ze skříňky hrnek a dvířka nechá otevřená, ovšem v následujícím záběru už jsou pečlivě zavřená.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).