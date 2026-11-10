Green Lantern: Ryan Reynolds nesnášel režiséra i celé natáčení, odnesl si z něj ale manželku a ošklivé zranění

Green Lantern, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Green Lantern, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Green Lantern, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Green Lantern, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Green Lantern, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Green Lantern, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Green Lantern, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova
Komiksový propadák Green Lantern (2011) vstoupil do historie spíše kvůli problematickému zákulisí než pro kasovní úspěchy. Představitel hlavní role si z natáčení plného sporů odnesl vykloubené rameno a trvalo mu deset let, než si film vůbec pustil. Na place ale potkal svou budoucí manželku Blake Lively, která si navíc jednu z vtipných hlášek vymyslela přímo před kamerou. Záskok za Bradleyho Coopera
Zkušební pilot Hal Jordan (Ryan Reynolds) náhodou získá mimozemský prsten, který mu propůjčí nadlidské schopnosti a zařadí ho do intergalaktického sboru ochránců míru. S pomocí své dětské lásky a nadané pilotky Carol Ferris (Blake Lively) se musí rychle naučit ovládat svou novou moc, aby zachránil Zemi před zlověstným monstrem jménem Parallax.
Hlavní role původně málem připadla někomu jinému. Režisér Martin Campbell chtěl do hlavní role Bradleyho Coopera. Vedení studia ho ale obešlo a roli nakonec dostal Ryan Reynolds. Mezi hercem a režisérem to na place neustále jiskřilo, Campbell jeho výkon často kritizoval a nechával ho točit často přesčas.
Reynolds se navíc při natáčení akčních scén vážně zranil. Vykloubil si rameno a měl spoustu bolestí. Po kasovním neúspěchu se mu obrovsky ulevilo, další pokračování ho totiž vyloženě děsila. Z postavy si utahoval ještě ve filmu Deadpool 2 z roku 2018, kde se vrátil v čase, aby sám sobě zabránil roli přijmout. Celý snímek si pustil od začátku do konce až v roce 2021. Na sociálních sítích pak napsal, že se jeho názor na film změnil k lepšímu a že snímek nebyl skvělý, ale ani zdaleka tak špatný, jak se bál.
Neplánovaná hláška od budoucí manželky
Blake Lively musela kvůli akčním scénám trénovat na stejných závěsných lanech, která se používala ve filmu Matrix.
„Visíte dvanáct metrů ve vzduchu a točíte se ve spirálách. Je to to nejlepší cvičení na zpevnění středu těla. Je to tak vzrušující a zároveň se vám z toho dělá strašně špatně,“ dodala Lively.
Ve filmu naštěstí uplatnila i svůj smysl pro humor. Když Carol poprvé odhalí Halovu tajnou identitu, překvapenému hrdinovi zahlásí:
„Viděla jsem tě nahého! Myslíš, že tě nepoznám jen proto, že sis zakryl lícní kosti?“ Tuto repliku si herečka vymyslela zcela sama přímo na place. Z filmového páru se brzy stal pár skutečný. Reynolds a Lively se během natáčení sblížili, v září 2012 se vzali a mají spolu čtyři děti. Hodiny v maskérně bez kostýmu
Jiní superhrdinové se běžně potí v kožených kostýmech, uniformy členů sboru Green Lantern ale vznikly kompletně v počítači. Ryan Reynolds i Mark Strong (Sinestro) nosili po celou dobu natáčení obleky pro snímání pohybu. Filmaři chtěli zdůraznit, že jejich výstroj nepochází z běžné látky, tvoří ji samotná čistá energie z prstenu. Jako suvenýr si Reynolds domů odnesl rekvizitu zeleného prstenu.
Ostatní herci si naopak užili maskérnu až do sytosti. Novozélanďan Temuera Morrison (Abin Sur) trávil nanášením mimozemského make-upu čtyři až pět hodin denně. Peter Sarsgaard (Hector Hammond) si svou silikonovou masku znetvořeného vědce s obrovskou hlavou naprosto zamiloval. Později o sobě s nadsázkou mluvil jako o králi protéz a svou postavu přirovnal k dítěti, které olízlo baterii, nebo vylezlo za bouřky na střechu s ramínkem.
Supermanův vyškrtnutý výstup
Kolem obsazení klíčových rolí i samotného režisérského křesla panovaly dlouhé dohady. Studio zvažovalo Quentina Tarantina i Zacka Snydera. Druhý jmenovaný režii nakonec odmítl kvůli práci na snímku Strážci. Z herců dostal oficiální nabídku hrát ústředního hrdinu Jon Hamm, z komiksové vřavy ale rovnou vycouval.
Jedna z prvních verzí scénáře počítala dokonce s krátkým výstupem samotného Clarka Kenta alias Supermana. Zelený prsten si ho měl krátce vyhlédnout jako vhodného kandidáta pro vstup do sboru. Tvůrci se ovšem nakonec rozhodli slavnou postavu z příběhu vyškrtnout. Odmítli parazitovat na slávě mnohem úspěšnějšího superhrdiny z téhož vydavatelství.
Temná inspirace pro monstrum
Když Martin Campbell přemýšlel nad vizuálním ztvárněním zlověstného Parallaxe, inspiroval se skutečnou tragédií z jedenáctého září. Filmaře zaujaly dobové záběry na obrovská prachová mračna, která se tehdy valila ulicemi a pohlcovala zborcené budovy. Podle režiséra ztělesňovaly živoucí hrůzu, což se pro mimozemskou entitu živící se lidským strachem naprosto hodilo. Inspiraci k dalším světům našli tvůrci v klasické pohádce Čaroděj ze země Oz z roku 1939, podle níž navrhli mimozemské město Oa.
Účetním ve studiu ale po premiéře došel úsměv. Náklady na výrobu se vyšplhaly na dvě stě milionů dolarů a dalších sto milionů spolkla reklama. Celosvětové tržby se sotva přehouply přes dvě stě devatenáct milionů a zamýšlenou filmovou sérii pohřbily. Potitulková scéna, ve které si Sinestro nasadí žlutý prsten strachu, se tak logického pokračování už nedočkala.
Filmové chyby
V baru, když Hal s Carol tancují, začínají s Halovou nataženou pravou paží, což je opak běžného tanečního držení. V polovině tance už ale Hal vede partnerku s nataženou levou paží, aniž by si ruce během záběru vyměnili.
Během závěrečné konfrontace visí Carol v bezvědomí v hangáru. Všímaví diváci si mohou všimnout, že se jí mezi jednotlivými střihy přesouvají hodinky z pravého zápěstí na levé.
Když Hal a Sinestro trénují na planetě Oa, Hal vytvoří obrovský rotační kulomet. Vystřelené nábojnice, které z něj padají, jsou ze žluté mosazi. Vzhledem k tomu, že je zbraň zhmotněná z čisté energie zeleného prstenu, měly by mít nábojnice stejný odstín jako zbytek kulometu.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).