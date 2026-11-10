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SPF ano, gua sha možná. Co z beauty rutiny má skutečné důkazy a co kupujeme hlavně pro pocit

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Dennívýzva
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Koupelna může být malá laboratoř, ale také velmi drahé divadlo. Některé věci v péči o pleť mají překvapivě silná data. Jiné jsou příjemný rituál, který může něco málo udělat — jen ne to, co slibuje reklama. A pak jsou produkty, které prodávají hlavně pocit, že právě probíhá zásadní transformace.
SPF ano, gua sha možná. Co z beauty rutiny má skutečné důkazy a co kupujeme hlavně pro pocit

SPF ano, gua sha možná. Co z beauty rutiny má skutečné důkazy a co kupujeme hlavně pro pocit

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.11.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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