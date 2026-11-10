Nečekaná facka pro ministra: Jitka Čvančarová poslala Macinkovi drsný vzkaz přes média!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nečekaná facka pro ministra: Jitka Čvančarová poslala Macinkovi drsný vzkaz přes média!Zdroj: herminapress
Článek byl publikován 10.11.2026 11:20
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