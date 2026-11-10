Soud v Brně rozsekl kauzu knih zpochybňujících holokaust. Padly podmínky i pokuty

Městský soud v Brně dnes v případu vydání knihy Germara Rudolfa Holocaust pod lupou, která zpochybňuje fakta o holokaustu, uložil třem obžalovaným mimo jiné podmíněné tresty, potrestal i nakladatelství. Tresty dostali jako organizovaná skupina za založení, podporu nebo propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, a za popírání genocidy.
Jednoho člověka soud viny zprostil. Věcí se zabýval opětovně po zrušení původního verdiktu krajským soudem, kdy nejdříve vyhlásil zprošťující verdikt. Kauza se týkala i dalších dvou desítek podobně laděných knih. Rozhodnutí není pravomocné, obžalovaní se na místě odvolali, cítí se nevinni.
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Soud rozhodnutí vyhlašoval přes hodinu. Pavlu Kamasovi, Eriku Sedláčkovi a Lukáši Novákovi shodně uložil tři roky vězení podmíněně odložené na tři roky. Kamasovi dále peněžitý trest 200 000 korun, Sedláčkovi a Novákovi 150 000 korun. Nakladatelství Guidemedia, Náš směr a Nakladatelství Pavel Kamas soud zrušil, poslední z nich navíc dostalo peněžitý trest 200 000 korun. Od soudu odešel bez trestu jen Vítězslav Baránek, podle rozsudku se nepodařilo prokázat, že skutek spáchal.
V odlišném rozhodnutí soud podle předsedkyně senátu Barbory Sýkorové postupoval tak, jak mu uložil nadřízený odvolací soud. „Soud je vázán rozhodnutím krajského soudu a postupoval v intencích rozhodnutí krajského soudu. Krajský soud poukázal na to, že posudky jsou dezinterpretovány,“ uvedla předsedkyně senátu.
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Uvedla, že znalecké posudky poukazovaly na to, že publikace vyznívají jednostranně a že nejsou doplněny o vysvětlující komentář, jak by správně měly být. V předchozím zrušeném rozhodnutí uvedla, že autoři posudků obžalobu spíše nepodporovali, kdy podle znalců šlo o převydání dobových publikací, jejich moderní vydání, kdy publikace nijak neodkazovaly na soudobé hnutí podporující popírání práv některých skupin. Dovedli si podle ní také představit, že si knihy čte někdo čistě z historického zájmu a udělat si na věc vlastní obrázek.
Podle žalobkyně Terezy Pasekové předmětné knihy šíří antisemitismus a rasismus, popírají holokaust a snaží se očistit vůdce nacistického Německa Adolfa Hitlera. Kromě knih, které zpochybňují fakta o holokaustu nebo nabízejí takzvaný alternativní výklad historie, jde například o meziválečné antisemitské publikace. Obžalovaní podle státní zástupkyně vyjadřovali názorové souznění s neonacistickými myšlenkami, jeden z nich měl například doma Hitlerův obraz.
Obhájce odsouzených se dnes proti verdiktu na místě odvolal. Věcí se tak znovu bude zabývat krajský soud. Kamas už dříve řekl, že jde o mrhání časem a penězi daňových poplatníků a že obžaloba nikdy neměla být podána. Obžalobu označil za nesmysl, podle něj šlo o knihy o historii a politice, romány a sci-fi.
Nakladatelství Guidemedia dříve vydalo také Hitlerovy projevy a čelilo obžalobě ze schvalování genocidy a podpory hnutí směřujícího k potlačení lidských práv a svobod. Nejvyšší soud ale všechny aktéry obžaloby zprostil.