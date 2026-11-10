Její muž přijel z Olomouce do Vídně a nechtěl přestat tančit. Catharina ze StarDance díky tomu potkala vysněnou lásku

Z jednoho tréninku ve vídeňském tanečním klubu vyrostlo za patnáct let všechno najednou: manželství, syn, rakouský státní titul ve standardu, bronz z mistrovství světa a teď i společný příběh na české obrazovce. VIPŽivot zaznamenal, že Catharina Málek, rodilá Vídeňanka s tancem v krvi od čtyř let,
dnes stojí v parketu StarDance po boku Vojtěcha Dyka. Jenže její česká stopa nezačala castingem. Začala chvílí, kdy dvacetiletý Čech Václav Málek odmítl pověsit taneční boty na hřebík. Erasmus, parket, láska
Václav Málek se k tanci dostal pozdě, první kroky udělal v šestnácti, soutěžně začal o tři roky později. Když v roce 2011 dorazil do Vídně studovat, většina jeho vrstevníků by taneční kariéru odložila.
On si místo toho našel klub, kde trénovala Catharina. Ona tančila od čtyř let, pocházela z taneční rodiny a v té době už měla za sebou víc než dekádu na parketu. Věkový i zkušenostní rozdíl byl obrovský. Přesto z prvních společných tréninků vznikl pár, nejdřív soutěžní, pak životní. Podle jejich webu datují začátek taneční dráhy právě do roku 2011. Catharina sama říká, že Václav „byl ve Vídni na Erasmu a díky jeho touze znovu trénovat se potkali“. Jedna věta, za kterou stojí celý příběh.
Společná kariéra Málkových není jen romantická kulisa, má tvrdá čísla. V listopadu 2019 se stali rakouskými státními mistry ve standardních tancích. Pak přišla pauza, rodina, syn. A v září 2025 návrat, který málokdo čekal. Na
mistrovství světa WDSF v show dance standardu v Londýně vybojovali bronz. Rakouský taneční svaz jejich výsledek označil za úspěšný comeback na parket po šesti letech. Catharina ve veřejných materiálech spojuje návrat s ambicí a láskou k tanci, prostě nedokázala zůstat jen u trenérské role. A pak přišla nabídka, která dávala smysl. Zdroj fotografie: Nextfoto Proč zrovna česká StarDance
V Rakousku se Dancing Stars letos nekonají. ORF po finále šestnácté série oznámil pauzu kvůli pořádání Eurovision Song Contest ve Vídni, návrat show potvrdil až na jaro 2027. Pro Catharinu, která
v rakouské verzi v roce 2025 skončila druhá s Paulusem Bohlem, to znamenalo rok bez televizního parketu. „Tento rok ho nemáme a já chtěla ještě tancovat,“ řekla na webu České televize. Přihlásila se do konkurzu.
A dostala partnera, kterého by si asi nevybrala lépe, Vojtěcha Dyka, člověka, který pohyb detailně analyzuje a často přichází s vlastními nápady do choreografií.
Rozdíly mezi českou a rakouskou verzí ji přitom překvapily víc, než čekala. V Rakousku poznala partnera vždy až na tiskové konferenci asi tři týdny před prvním přenosem; v Česku se s Dykem potkala mnohem dřív a do kreativního procesu se zapojuje výrazněji. Větší slovo má i při výběru kostýmů. Pro perfekcionistku, která je zvyklá mít choreografii pod kontrolou, zásadní detail. Čeština, pendlování a první desítka
Catharina rozumí česky dobře, před deseti lety absolvovala roční kurz a doma slyší češtinu denně, protože Václav se synem spolu mluví česky. Sama ale přiznává, že mluvení v přímém přenosu je nejtěžší disciplína. Každý týden se připravuje na medailonek i živé vstupy,
v češtině přemýšlí pomalu a občas se přeřekne. Manžel a čtyřletý syn jsou podle jejích slov její největší fanoušci. Logistika je drsná. Ráno ve Vídni vypraví syna do školky, pak autobus nebo vlak do Prahy, trénink, večeře, telefonát s Václavem. Rodinu a práci ve vlastním tanečním klubu slaďuje za pochodu. Výsledky ale mluví jasně. V zatím posledním kole jako první s Dykem dostali od poroty desítku.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová