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Její muž přijel z Olomouce do Vídně a nechtěl přestat tančit. Catharina ze StarDance díky tomu potkala vysněnou lásku

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Václav Málek přijel v roce 2011 z Olomouce do Vídně na Erasmus. Místo aby tanec nechal doma, hledal ve městě parket, a našel Catharinu.
Její muž přijel z Olomouce do Vídně a nechtěl přestat tančit. Catharina ze StarDance díky tomu potkala vysněnou lásku

Její muž přijel z Olomouce do Vídně a nechtěl přestat tančit. Catharina ze StarDance díky tomu potkala vysněnou lásku

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 11:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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