Kamnář radí 1 trik při skládání dřeva na zimu. Vyschne rychleji a v kamnech dá až o 80 % víc tepla

Venku mrzne, v kamnech hoří polena koupená na podzim, a v obýváku je přesto chladno. Plamen je líný, na skle kamen přibývá černý povlak a z polen se na koncích perlí voda. Kolik tepla polena dají, se přitom rozhoduje už na dvoře. Víc tepla dá až suché dřevo a dobře složená hranice mu pomůže vyschnout rychleji.
Ověřte si dřevo sáčkem a vlhkoměrem
Jestli je dřevo připravené, odhalí doma zkouška se sáčkem. Poleno nechte přes noc v zavázaném igelitovém sáčku, a když je ráno sáček zevnitř orosený, dřevo je ještě vlhké. Pomůže i sluch: suchá polena ťuknutá o sebe znějí dutě, vlhká tupě.
Přesnější je levný hrotový vlhkoměr. Měřte ve dřevě na čerstvě rozštípnuté ploše, protože kůra mívá úplně jinou vlhkost. Hrotové vlhkoměry udávají absolutní vlhkost, kdežto doporučení pro topení počítají s obsahem vody. Údaje o 60 % a víc, které se o čerstvém dřevě často píšou, bývají absolutní vlhkost. Když TZB-info v říjnu 2022 měřilo buk a smrk štípané krátce po podzimní těžbě, obsah vody vyšel kolem 40 %.
Levný hrotový vlhkoměr prozradí, jestli je dřevo dost suché na topení. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když zkoušky ukážou, že dřevo ještě není suché, přeskládejte hranici volněji a nechte ho dál schnout. Do kamen mezitím přikládejte polena z nejstarší zásoby.
Proč polena syčí a čoudí
Syčení v kamnech způsobuje voda. Čerstvě vytěžené dřevo jí obsahuje kolem 50 % a k topení se nehodí. Část energie z ohně se spotřebuje na odpaření vody, dřevo pak hoří při nižší teplotě a víc čoudí. Dehet a saze z kouře zanášejí kamna i komín.
Cech kamnářů ČR v doporučení zveřejněném v říjnu 2021 uvádí, že palivové dřevo má mít obsah vody 15–20 %. Už s 20 % vody se dřevo blíží své nejvyšší výhřevnosti, takže sušit ho výrazně pod 15 % nemá smysl.
Rozdíl až 80 % v teple vzniká mezi čerstvým dřevem a dřevem, které rok až dva schnulo, a počítá se na kilogram. Dobře postavená hranice tuhle cestu k suchému dřevu zkracuje, protože v ní dřevo vyschne rychleji.
Suché poleno hřeje mnohem víc
Dobře je to vidět na polenech měkkého dřeva. Kilogram s obsahem vody 20 % dá zhruba o 76 % víc tepla než kilogram, ve kterém je voda z poloviny.
Obsah vody v polenu Výhřevnost Přibližně v kWh 20 % 14,28 MJ/kg 4 kWh 50 % 8,10 MJ/kg 2,25 kWh
Po roce přirozeného sušení pod střechou dá kilogram dřeva o víc než 50 % víc tepla než kilogram čerstvě vytěženého, u měkkého dřeva až o 80 %. Většina tvrdých dřevin dosáhne nárůstu až o 80 % po dvou letech. Počítá se teplo z kilogramu paliva, protože jedno poleno při vysychání ztrácí hmotnost.
Kilogram dobře vyschlého polena dá v kamnech výrazně víc tepla než kilogram čerstvého dřeva. Ilustrační foto. Zdroj: Kübra ÇOLAK / Unsplash. Hranicí musí profukovat vzduch
Hlavní trik je jednoduchý: dřevo schne nejrychleji, když vzduch proudí kolem každého polena, i uprostřed hranice. Při stavbě se proto držte těchto zásad:
polena prokládejte nebo je klaďte křížem, aby mezi nimi zůstaly mezery, spodní vrstvu zvedněte aspoň 20 cm nad zem, protože od trávy a hlíny dřevo nasává vlhkost a spodní polena plesniví a hnijí, ani na beton polena nepokládejte přímo a podložte je proklady, zakryjte jen vršek a boky nechte otevřené, od zdi domu nechte mezeru aspoň 10 cm, jinak hranice hůř větrá a schne déle, vyberte slunné a provětrávané místo, nejlépe na jižní nebo západní straně.
Častou chybou je plachta přetažená přes celou hranici. Pod fólií se sráží voda, vlhkost se nemá kam odpařit a dřevo může plesnivět. Nevyschlé dřevo nepatří do sklepa ani do zavřené garáže. Je tam vlhko, vzduch se skoro nehýbe, polena plesniví a vlhkost přechází do zdí.
Kdy záleží na tom, kam míří kůra
České rady doporučují pokládat polena kůrou dolů. Kůra odpařování brzdí, a tak nahoře zůstane štípaná plocha, ze které voda odchází snáz.
Podle shrnutí Purdue University Extension, které vychází ze závěrů amerického sdružení státních lesníků National Association of State Foresters, je to u hranice pod střechou spíš věc zvyku. U nekryté hranice venku se ve žlábku polena položeného kůrou dolů může držet voda. Sušení se protáhne a dřevo může začít hnít. Bez stříšky proto kůrou dolů raději neskládejte.
Kdy je hranice připravená do kamen
Měkké dřevo potřebuje podle Cechu kamnářů ČR jeden až dva roky, podle toho, jak je uložené, tvrdé zhruba o rok déle. Dřevo čerstvě vytěžené letos na podzim proto patří do zásoby na další sezóny.
Sušení zrychlí také sekera. Kamnáři doporučují každý silnější kus aspoň jednou rozpůlit a ty nejtlustší i víckrát, protože z menšího polena se voda dostane ven dřív a celé proschne stejnoměrněji.
Zdroje: https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/12-vyhrevnosti-a-merne-jednotky-palivoveho-dreva, https://www.estav.cz/cz/1684.jak-spravne-topit-v-kamnech-a-krbech, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-jak-spravne-skladovat-palivove-drevo-40498585, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-spravne-skladovat-palivo-21416.html, https://www.top.cz/jak-spravne-skladovat-drevo, https://energozrouti.cz/clanek/jednoduchy-zpusob-jak-vysusit-mokre-drevo-pred-zimou, https://www.estav.cz/cz/11219.topite-letosnim-cerstvym-drevem-zmerili-jsme-kdy-je-drivi-vhodne-k-vytapeni, https://www.purdue.edu/fnr/extension/wp-json/wp/v2/posts/2640, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-jak-na-to-suche-drevo-je-zaklad-40446542, https://www.ceskestavby.cz/clanky/topime-zasadne-dostatecne-vyschlym-palivem-jak-susit-palivove-drevo-31447.html