Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Odhrnete sníh k sousedovu plotu a máte hotovo. Jenže právě tohle vás může přijít draho

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Odhazování sněhu na cizí parcelu nebo jeho nahrnování k plotu představuje nezákonnou přímou imisi. Občanský zákoník i přestupkové právo dávají poškozeným jasné páky k náhradě škody i rychlému sjednání nápravy.
Muz odhazuje cerstvy snih hlinikovou lopatou kolem rodinneho domu

Muz odhazuje cerstvy snih hlinikovou lopatou kolem rodinneho domu

Zdroj: Odhazovani snehu lopatou. Zdroj Wikimedia Commons autor John Fowler licence CC BY 2.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.11.2026 11:11

Reklama
Další články z ChytřeNaTo.cz
Posypová sůl vám může zničit drahé kožené boty. Jeden domácí trik pomůže odstranit bílé skvrny
Posypová sůl vám může zničit drahé kožené boty. Jeden domácí trik pomůže odstranit bílé skvrny
Nejdřív zaplatit, potom počítat roky. U promlčeného dluhu se pořadí nevyplácí
Nejdřív zaplatit, potom počítat roky. U promlčeného dluhu se pořadí nevyplácí

Dobrovolně zaplacený promlčený dluh nelze žádat zpět jen kvůli promlčení. Rozhoduje existence dluhu, jeho...

Magnet drží na nerezovém dřezu. Na detektiva podvodů je tenhle test krátký
Magnet drží na nerezovém dřezu. Na detektiva podvodů je tenhle test krátký

Magnet může přitahovat i nerezovou ocel. U lisovaného dřezu se odezva mění tvářením, sama však neprokazuje...

Méně prádla, více starostí. Malá náplň nemusí odstředit lépe
Méně prádla, více starostí. Malá náplň nemusí odstředit lépe

Samotný těžký kus může pračce znemožnit odstřeďování. Kdy pomůže doplnit vhodné prádlo a kdy je potřeba...

Poděkování za mobil nemusí stačit. Poctivý nálezce může chtít desetinu ceny
Poděkování za mobil nemusí stačit. Poctivý nálezce může chtít desetinu ceny

Nálezné za ztracený mobil není jen dobrovolné poděkování. Zjistěte, z jaké ceny se počítá desetina a kdy...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

Všechny články tohoto autora →
ChytřeNaTo.cz
Další články z kategorie Rady do domu
Zobrazit více
LifestyleBydleníRady do domu
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.