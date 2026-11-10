Odhrnete sníh k sousedovu plotu a máte hotovo. Jenže právě tohle vás může přijít draho

Odhazování sněhu na cizí parcelu nebo jeho nahrnování k plotu představuje nezákonnou přímou imisi. Občanský zákoník i přestupkové právo dávají poškozeným jasné páky k náhradě škody i rychlému sjednání nápravy.
Zimní úklid sněhu kolem rodinného domu přináší každoročně vlnu sousedských sporů. Základním pravidlem českého soukromého práva je ustanovení pro
zákaz imisí v občanském zákoníku podle paragrafu tisíc třináct. Toto klíčové ustanovení rozlišuje dva druhy vnikání cizích látek a těles na sousední parcelu, přičemž aktivní odhazování sněhu lopatou nebo jeho odmetání motorovou frézou představuje takzvanou přímou imisi.
Zatímco u nepřímých vlivů, jako je běžný zápach ze zahrady nebo stínění vzrostlých stromů, zákon toleruje míru přiměřenou místním poměrům, u přímých imisí platí absolutní zákaz. Nikdo nemá právo vědomě a přímo přemístit jakýkoliv materiál, odpad, vodu ani sníh přes hranici na pozemek jiného vlastníka bez jeho výslovného souhlasu. Nezáleží na tom, zda jde o dvě lopaty sněhu z chodníčku nebo tunovou hromadu po vyčištění celé vjezdové brány. Z pohledu práva jde o jednoznačné porušení vlastnických práv.
Padající sníh a těžký led z vaší střechy zůstávají vaším problémem. Odškodnění pak stojí i miliony Hromada sněhu opřená o plot: Riziko deformace a podmáčení stavby
Častým nešvarem bývá nahrnutí mohutného sněhového valu těsně k plotu oddělujícímu sousední zahrady. Lidé si často mylně myslí, že pokud sníh nepřehodí přímo přes plot, zákon neporušují. Opak je však pravdou. Čerstvý prachový sníh váží zhruba sto kilogramů na metr krychlový, avšak ztěžklý mokrý sníh může dosahovat hmotnosti až půl tuny na kubík. Pokud taková masa leží opřená o plotové pletivo nebo dřevěné výplně, dochází k mechanickému poškození.
Pod obrovským bočním tlakem se prohýbají ocelové sloupky, trhá se napínací drát a lámou se dřevěné plaňky. Na jaře při oblevě navíc masa tajícího ledu vytvoří trvalý proud vody, který stéká přímo k základům sousedova domu nebo do jeho sklepa. V podobných situacích, kdy dochází k nežádoucímu přelévání vody, se uplatní stejná pravidla jako v případě, kdy
soused změnil přirozený odtok dešťové vody a poškodil sousední stavbu. Za veškeré škody způsobené takovým jednáním nese plnou odpovědnost ten, kdo sníh na jedno místo vědomě navršil. Hromady nahrnuteho snehu u plotu mohou svou vahou poskodit sloupky i drevene latky Foto 0x010C CC BY SA 4.0 Odpovědnost za škodu na majetku a okrasných dřevinách
Pokud naházený sníh poláme vzrostlé túje, okrasné keře nebo poškodí skleník umístěný blízko hranice pozemku, vzniká poškozenému nárok na finanční odškodnění. Podle obecných ustanovení pro
náhradu majetkové škody v občanském zákoníku má každý povinnost počínat si tak, aby nedocházelo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. Kdo tuto povinnost zaviněně poruší, je povinen nahradit způsobenou škodu v plné výši.
Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu, a pokud to není dobře možné nebo o to poškozený požádá, hradí se v penězích. V případě zničeného plotu jde o cenu materiálu a práce na jeho opravu. U polámaných dřevin se vychází z ceny pořízení nových sazenic adekvátního vzrůstu a nákladů na odbornou výsadbu. Aby však byla náhrada úspěšně vymahatelná, musíte disponovat nezvratnými důkazy.
Zákon postihuje také opakované schválnosti mezi sousedy. Stejně jako v případech, kdy
soused hází posekanou trávu přes plot a odmítá respektovat domluvu, představuje úmyslné házení sněhu přestupek proti občanskému soužití. Podle paragrafu sedm, který obsahuje zákon o některých přestupcích, lze za úmyslné narušení soužití schválnostmi uložit pokutu až do výše deseti tisíc korun, při opakovaném jednání dokonce patnáct tisíc korun. Sníh padající ze střechy: Povinnost instalace sněhových zábran
Zcela specifickou situaci představuje masa sněhu a ledu, která nekontrolovaně sjede z plechové nebo taškové střechy. Pokud střecha sousedova domu lícuje s hranicí vaší parcely nebo má sklon směřující přímo na váš dvůr, nejde sice o přímou imisi způsobenou lidskou rukou, ale o imisi nepřímou. Vlastník stavby je však ze zákona povinen udržovat svou nemovitost v takovém technickém stavu, aby neohrožovala okolí.
Stavební předpisy a technické normy jednoznačně ukládají majitelům šikmých střech povinnost instalovat účinné zachytávače sněhu, trubkové sněholamy nebo rozrážeče ledu všude tam, kde hrozí pád laviny na sousední pozemky, chodníky a přístupové cesty. Pokud soused tyto zábrany na střeše nemá a sjetý sníh poničí váš automobil nebo plot, jedná se o porušení jeho zákonné prevenční povinnosti a vzniklou škodu musí uhradit v plné výši.
Snih z chodniku ani vjezdu nesmi nikdo odhazovat na sousedovu parcelu ani na vozovku Foto W carter CC BY SA 4.0 Postup krok za krokem: Jak se bránit a spor úspěšně vyřešit
Když zjistíte, že na vašem pozemku nebo u plotu přibývají cizí hromady sněhu, zachovejte chladnou hlavu a postupujte systematicky podle osvědčených kroků:
Pořiďte detailní fotodokumentaci a videozáznam. Zaznamenejte stav sněhu, stopy odhazování lopatou, odletové kužely od sněhové frézy i případné praskliny na plotě či polámané keře. Záběry pořizujte tak, aby bylo zřejmé datum i čas vzniku. Pokuste se o klidný sousedský rozhovor. Upozorněte souseda na platný zákaz imisí a ukažte mu, k jakým škodám dochází. Mnoho lidí jedná z pouhé bezohlednosti či neznalosti zákona a po věcném upozornění odhazování ukončí. Pokud domluva selže, zašlete písemnou výzvu. Výzvu formulujte věcně, popište protiprávní jednání, stanovte přiměřenou lhůtu pro odklizení navršeného sněhu a dopis odešlete doporučeně s dodejkou, abyste měli doklad o doručení. Při pokračujícím protiprávním jednání podejte podnět k projednání přestupku na příslušný městský či obecní úřad. Přestupková komise může nařídit ústní jednání a uložit pokutu za schválnosti proti občanskému soužití. Krajním řešením pro dlouhodobé a opakované útoky je podání sousedské negatorní žaloby u okresního soudu, kde vám oficiální informace poskytne informační portál české justice. V žalobě budete požadovat, aby soud sousedovi uložil povinnost zdržet se odhazování sněhu na váš pozemek pod hrozbou exekučních pokut. Srovnání možností řešení sousedského konfliktu
Každý způsob řešení má jinou rychlost, náklady i právní vymahatelnost. Následující tabulka shrnuje hlavní výhody a úskalí jednotlivých postupů:
Způsob řešení sporu Rychlost vyřízení Finanční náklady Právní vymahatelnost Kdy postup zvolit Osobní domluva Okamžitě během dne Zcela zdarma Závisí na dobré vůli Vždy jako první krok při dobrých vztazích Písemná doporučená výzva Několik dnů Cena poštovného Morální a důkazní tlak Při neochotě komunikovat ústně Přestupkové řízení na obci Několik týdnů Bez poplatku pro oznamovatele Finanční pokuta pro viníka Při zjevných schválnostech a ignorování výzev Sousedská žaloba u soudu Měsíce až roky Soudní poplatek a právní zastoupení Pravomocný a exekuční rozsudek Při trvalém a hrubém porušování zákona
Betonový plot přímo na hranici parcel vyžaduje podpis. Sousedská rozhrada patří vždy oběma majitelům Kdy má smysl přivolat hlídku městské policie
Přivolání policejní hlídky by mělo zůstat vyhrazeno pro krizové situace. Městská policie ani Policie České republiky nemá pravomoc rozhodovat soukromoprávní sousedské spory ani určovat, kam má kdo odhrnovat sníh na své soukromé zahradě. Přesto existují dva konkrétní případy, kdy je přivolání strážníků plně na místě.
Prvním případem je situace, kdy soused odhazuje sníh ze svého vjezdu přímo na veřejnou komunikaci, obecní chodník nebo do cizího vjezdu, čímž vytváří překážku silničního provozu nebo ohrožuje bezpečnost chodců. Druhým případem je eskalace konfliktu, kdy verbální spor přeroste v hrubé urážky, vyhrožování násilím nebo přímé ničení majetku. Přivolaná hlídka incident zdokumentuje, uklidní vyhrocenou situaci a sepsaný úřední záznam poslouží jako klíčový důkaz pro následné přestupkové řízení na obecním úřadě.
Zdroje fotografií Odhazovani snehu ze zamkove dlazby a prijezdove cesty: Odhazovani snehu lopatou. Zdroj Wikimedia Commons autor John Fowler licence CC BY 2.0 Dreveny plot rodinneho domu zasypany tezkym snehem: Dreveny plot pokryty snehem. Zdroj Wikimedia Commons autor 0x010C licence CC BY SA 4.0 Uklid snehu z chodniku a udrzba komunikace u obytnych domu: Odklizeni snehu u domovniho bloku. Zdroj Wikimedia Commons autor W carter licence CC BY SA 4.0