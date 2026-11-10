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VIDEO: Uhýbali mu na poslední chvíli, senior se řítil v protisměru po dálnici D5

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Dennívýzva
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Ve vězení může skončit osmdesátiletý řidič, který ujel zhruba pět kilometrů v protisměru po dálnici D5. Na zveřejněných záběrech je vidět, jak se mu ostatní motoristé na poslední chvíli vyhýbají. K události došlo v září a v těchto dnech mu policisté sdělili podezření z obecného ohrožení.
VIDEO: Uhýbali mu na poslední chvíli, senior se řítil v protisměru po dálnici D5

VIDEO: Uhýbali mu na poslední chvíli, senior se řítil v protisměru po dálnici D5

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 11:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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