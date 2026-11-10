Muniční loď zmizela v jediném výbuchu. Z USS Mount Hood nezůstalo téměř nic a příčina nebyla nikdy definitivně určena

O půl deváté odpluli na břeh. Za pětadvacet minut byla loď pryč
Ráno 10. listopadu 1944 opustila americkou muniční loď USS Mount Hood v přístavu Seeadler na ostrově Manus malá skupina mužů. Spojovací důstojník Lester Wallace a sedmnáct dalších členů posádky měli vyřídit záležitosti na břehu. Šlo o obyčejný provozní úkol v rozsáhlé spojenecké základně, která zásobovala válečné operace v Tichomoří. Nikdo z nich nemohl předpokládat, že jejich krátká cesta rozhodne o životě.
V 8.55 zaznamenali oslnivý záblesk a prudké výbuchy. Když se pokusili vrátit k lodi, zjistili, že nemají kam. Na místě, kde ještě před chvílí kotvila Mount Hood, zůstaly trosky a rozvířená voda. Exploze rozmetala loď naloženou přibližně 3 800 tunami munice a výbušného materiálu. Posádka, která byla v okamžiku výbuchu na palubě, zahynula. Námořnictvo později uvedlo, že se nepodařilo získat lidské ostatky z bezprostředně zničeného plavidla.
Katastrofa však nezasáhla jen jednu loď. Seeadler Harbor byl přeplněný zásobovacími a opravárenskými plavidly, která se připravovala na pokračování tažení proti Japonsku. Úlomky a tlaková vlna zasáhly široké okolí. Na nedaleko kotvící opravárenské lodi USS Mindanao zahynulo přes osmdesát mužů a řada dalších byla zraněna. Poškození utrpěly desítky lodí; některá menší plavidla se potopila nebo už nebylo možné je opravit.
Proč v přístavu kotvila plovoucí zásobárna výbušnin
Válka v Tichomoří závisela na logistice v měřítku, které je dnes těžké si představit. Lodě potřebovaly dělostřelecké granáty, letecké pumy, náboje, rakety i další výzbroj. Zásobovací základny na ostrovech proto skladovaly a přesouvaly obrovská množství výbušného materiálu, často v přístavech, kde se současně opravovaly poškozené lodě a připravovaly další operace.
USS Mount Hood byla relativně nová loď přizpůsobená právě tomuto úkolu. V září 1944 dorazila na Manus a postupně vydávala munici dalším jednotkám. Její náklad nebyl jedinou nerozlišenou hromadou výbušnin. Na palubě byly různé druhy materiálu s odlišnými bezpečnostními požadavky, které musely být správně skladovány a překládány. Práce s těžkými granáty, roznětkami a dalšími citlivými předměty vyžadovala důsledné dodržování postupů i za časového tlaku.
Blízkost jiných plavidel se stala jedním ze zásadních faktorů rozsahu katastrofy. Výbuch nevyvolal pouze ztrátu muniční lodi; přenesl ničivou energii do okolní lodní koncentrace. Námořní doklady popisují rozsáhlé poškození trupy, palubního vybavení i zásob na dalších lodích. Právě tato řetězová škoda ukazuje, proč bezpečné odstupy při manipulaci s výbušninami nejsou byrokratickou formalitou.
Výbuch vyhloubil kráter na dně přístavu
Podle historické rekonstrukce amerického námořnictva vznikl na mořském dně kráter dlouhý přibližně 300 metrů. Síla výbuchu byla taková, že největší nalezený souvislý kus lodi měřil jen několik metrů. Kouřový sloup byl zachycen také na dobových fotografiích a rozsah poškození se promítl do námořních vyšetřovacích zpráv.
Tady je důležité rozlišovat mezi přesnými údaji a dramatickými přirovnáními. Občas se objevují přepočty výbuchu na sílu moderních zbraní, které však mohou vytvářet zavádějící dojem. Náklad tvořily různé druhy munice, ne jediná homogenní nálož, a výbuch proběhl za konkrétních podmínek v přístavu. Pro pochopení katastrofy bohatě stačí doložená fakta: kompletní destrukce lodi, stovky mrtvých a poškozené okolí.
Osudy mužů, kteří ráno odjeli na břeh, dobře ukazují náhodnost přežití v takové tragédii. Od výbuchu je neochránilo speciální vybavení ani hrdinský manévr. Byli jednoduše několik set metrů daleko od místa, kde už ostatní neměli šanci. Právě jejich svědectví pomohla později rekonstruovat poslední minuty před katastrofou.
Vyšetřování nemohlo určit jeden konkrétní spouštěč
Po výbuchu začalo námořní vyšetřování. Jeho základní problém byl zřejmý: zařízení, náklad i většina lidí, kteří mohli bezprostřední příčinu objasnit, byli zničeni. Vyšetřovatelé nemohli prozkoumat neporušené ohnisko exploze ani vyslechnout členy posádky, kteří právě nakládali nebo přemisťovali výbušniny.
Zprávy nicméně zjistily nedostatky v bezpečnostních postupech a manipulaci s municí. Pozdější historická rekapitulace amerického námořnictva označila za nejpravděpodobnější vysvětlení neopatrné zacházení s výbušným materiálem. Konkrétní okamžik, který spustil první výbuch, však zůstal neznámý. Námořnictvo zároveň odmítlo představu, že příčinou byl nepřátelský útok.
To je podstatný rozdíl mezi pravděpodobnou příčinou a prokázaným průběhem. Máme dost podkladů, abychom hovořili o závažném selhání bezpečnostního režimu, ale nikoli o jménu člověka, přesném úkonu či konkrétním kusu munice, který katastrofu způsobil. Přiřknout vinu jednotlivci by znamenalo vymyslet detail tam, kde historický důkaz chybí.
Katastrofa, jejíž poučení přicházelo pomalu
Význam Mount Hood přesahoval samotný přístav Manus. Námořnictvo si uvědomovalo, jak snadno může chyba při zásobování vyřadit nejen muniční plavidlo, ale také opravené a bojově připravené lodě kolem něj. Přesto se některá zjištění o bezpečnostních porušeních mezi jednotkami nešířila tak rychle, jak by si situace žádala. Historická rekapitulace upozorňuje, že problém získal další naléhavost po explozi jiné muniční lodi v lednu 1945.
Příběh tak obsahuje nepříjemnou otázku, která se týká mnoha průmyslových a dopravních nehod: kdy se zkušenost z jednoho místa opravdu promění v bezpečnostní standard na všech ostatních? Vyšetřit katastrofu nestačí, pokud se její důsledky nepromítnou do výcviku, kontrol a organizace práce. V tomto smyslu je Mount Hood příběhem nejen o neuvěřitelném výbuchu, ale i o ceně provozních zkratek v prostředí, kde jedna chyba může mít ničivé následky pro stovky lidí.
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Zdroje: Kód Enigma [1], U.S. Naval History and Heritage Command – H-039-5: The Explosion of USS Mount Hood, 10 November 1944 [2], U.S. Naval History and Heritage Command – Mount Hood I (AE-11), Dictionary of American Naval Fighting Ships [3], U.S. Naval History and Heritage Command – H-060-2 Lost With All Hands [4], img ai generated