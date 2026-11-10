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Muniční loď zmizela v jediném výbuchu. Z USS Mount Hood nezůstalo téměř nic a příčina nebyla nikdy definitivně určena

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V listopadu 1944 kotvila v tichomořském přístavu americká muniční loď USS Mount Hood. Na palubě měla tisíce tun výbušnin určených pro probíhající válku. Jednoho rána ji zničila exploze tak mohutná, že z posádky na lodi nebyly nalezeny ostatky. Vyšetřovatelé pak museli hledat příčinu katastrofy, při níž zanikla většina důkazů.
Muniční loď zmizela v jediném výbuchu. Z USS Mount Hood nezůstalo téměř nic a příčina nebyla nikdy definitivně určena

Muniční loď zmizela v jediném výbuchu. Z USS Mount Hood nezůstalo téměř nic a příčina nebyla nikdy definitivně určena

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 10.11.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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