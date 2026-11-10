Annelie porušila pravidla Zrádců a režisér Krug zuřil jako nikdy. „Byl jsem nejnaštvanější za všechny série," přiznal

Zrádkyně Annelie Herzová se u kulatého stolu bránila způsobem, jaký česká produkce dosud nezažila. VIPŽivot zaznamenal, že podle režiséra Marcuse Kruga naznačovala ostatním hráčům, že má ke štábu zvláštní vztah, a svou obhajobu údajně otevřela větou: „Tohle se vystřihne, ale já vám to řeknu stejně.“ Jako důkaz svého privilegovaného postavení uváděla návštěvu režiséra a showrunnerky ve zpovědnici, jenže tutéž návštěvu podle Kruga dostali všichni hráči s výhodou, protože šlo o vysvětlení herní mechaniky, ne o žádné zvláštní zacházení. Produkce musela zasáhnout: problematické pasáže se vystřihly a ostatním hráčům bylo nutné situaci dodatečně vysvětlit.
Proč právě tohle Kruga rozzuřilo víc než cokoli předtím
Zrádci stojí na lži. Celý formát je postavený na tom, že hráči manipulují, klamou a blafují, a produkce to nejen toleruje, ale přímo vyžaduje. Krug zuřil. „Byl jsme nenjnaštvanější za všechny série,“ řekl. Podle režiséra šlo o moment, který mohl „potopit důvěru ve hru“. Jakmile někdo u kulatého stolu naznačí, že ví víc než ostatní díky kontaktu s produkcí, zpochybní tím férovost celé soutěže. Ostatní hráči nemají jak ověřit, jestli je to pravda, nebo blaf, a právě ta nejistota je toxická. Nezáleží na tom, jestli Annelie skutečně měla výhodu. Stačí, že to řekla.
Doložené následky jsou tři:
- Vystřižení pasáží – diváci problematické výroky v sestřihu 8. dílu podle Kruga „na obrazovce vůbec neuvidí“.
- Dovysvětlení hráčům – štáb musel ostatním soutěžícím situaci zasadit do kontextu, aby hra mohla pokračovat na rovném hřišti.
- Veřejné pojmenování – Krug incident otevřeně popsal v recapu publikovaném na webu zradci.cz 5. listopadu.
Co doložené není: jakýkoli formální postih. Žádné vyloučení, žádná veřejně oznámená sankce.
Nicoleina přísaha a česká tradice posouvání hranic
Annelie není první hráčkou české verze, která donutila produkci reagovat. V první řadě Nicole přísahala na příbuzného, že není zrádkyně, a lhala. Podle Krugova dřívějšího vyjádření, které potvrdil i článek CNN Prima NEWS, se kvůli tomu měnila pravidla formátu po celém světě. Česká verze Zrádců tak už jednou přepsala globální příručku. Mezi oběma případy je ale zásadní rozdíl. Nicole lhala uvnitř hry, použila emocionální manipulaci, která byla neetická, ale pořád se odehrávala v rámci interakce mezi hráči. Annelie podle Krugova popisu vytáhla něco, co stojí mimo herní prostor: vztah ke štábu. To je jiná rovina. Lež mezi hráči je motor Zrádců. Náznak, že produkce není neutrální, je jeho sabotáž.
Krug v recapu zmínil zajímavý detail ze zahraničí: ve Finsku prý pravidla prostě nikdo neporušuje. Česká produkce s tím zjevně počítá jinak; u citlivých scén Zrádců zvolila místo jednoduchého paravánu kapli s oratoří a šeptáním, aby fyzicky znemožnila únik informací. Anneliin případ ukazuje, že ani sofistikovanější produkční ochrana nepokryje situaci, kdy hráč sám aktivně narušuje hranici mezi hrou a zákulisím. Podle nás je tohle moment, který může vést ke změně smluv se soutěžícími v dalších řadách. Precedent existuje, po Nicole se měnila pravidla globálně. Annelie otevřela jinou, možná citlivější zónu: ne manipulaci uvnitř hry, ale instrumentalizaci samotné produkce jako herního argumentu.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová