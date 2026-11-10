Studentům dávají omluvenky, aby šli demonstrovat, a já platím poplatky. Ivan Vyskočil se pustil do ČT i stávkujících

Zaměstnanci ČT a ČRo stávkovali kvůli možném rušení koncesionářských poplatků. VIPŽivot zaznamenal, že na podporu médií se i demonstrovalo. Před budovou rozhlasu se sešli příznivci KSČM a hnutí Stačilo!, kteří rušení poplatků naopak podporují. K mikrofonu přistoupil Ivan Vyskočil. Herec, kterého většina diváků zná z komedií, tentokrát nevolí lehký tón. Během několika minut stihne napadnout Českou televizi, studentské protesty, stávkovou pohotovost Národního divadla i dotační politiku státu. Video z jeho projevu sdílí na sociálních sítích europoslankyně Kateřina Konečná a do večera se z něj stává jeden z nejsdílenějších momentů celého protestního dne.
Co přesně Vyskočil řekl
Jádro jeho argumentu stálo na jednoduché rovnici poplatníka: platím, a přesto mi služba stávkuje. „Já platím poplatky,“ opakoval s důrazem, který měl publikum přesvědčit, že stávka veřejnoprávních médií je absurdní situace, jako kdyby zavřel obchod, do kterého jste právě poslali peníze. V den jeho projevu přitom zákon o rozhlasových a televizních poplatcích stále platil. Každá domácnost odváděla 150 Kč měsíčně za televizi a 55 Kč za rozhlas. Dohromady 205 korun, které se staly symbolem celé debaty.
Pak přišla pasáž o studentech. Vyskočil vyprávěl historku o českém profesorovi v USA, jehož studenti seřvali za zpoždění s argumentem, že platí školné a jde o jejich čas. A vzápětí otočil pointu: „A našim studentům dávají omluvenky, aby mohli jít demonstrovat?“ Tím mířil na praxi, kterou jen pár dní předtím legitimizovala Česká konference rektorů. Její předsednictvo doporučilo vysokým školám maximální vstřícnost ke studentům účastnícím se občanských aktivit, tedy náhradní termíny zkoušek, alternativní plnění povinností, v některých případech i děkanské volno.
Víc než spor o poplatky
Kdyby Vyskočil zůstal u kritiky koncesionářského systému, zapadl by do řady. Jenže on debatu o médiích překlápěl do širšího kulturně-politického střetu. Napadl stávkovou pohotovost Národního divadla, instituce, která se veřejně přihlásila k podpoře veřejnoprávních médií a je financována z veřejných peněz. Zmínil dotace pro festival Mezipatra, jehož oficiální misí je „objevování různorodosti genderových a sexuálních identit“, i filmový projekt Chvilky naděje produkční společnosti Endorfilm o Mikuláši Minářovi a spolku Milion chvilek, evidovaný v seznamu pobídkových projektů Státního fondu kinematografie.
Vyskočil není mezi známými tvářemi úplně sám. Podobný postoj zaujal i Oldřich Kaiser, který se veřejně vyslovil pro zrušení poplatků, byť stručněji a bez útoku na studenty či divadla. Na opačné straně ale stojí výrazně silnější institucionální fronta. Asociace profesionálních divadel ČR návrh na zrušení poplatků odmítla a podpořila zaměstnance ČT a ČRo. Veřejnou podporu médiím vyjádřila řada divadel i uměleckých škol. Podle nás je právě tohle klíčový kontext Vyskočilova vystoupení: nejde o mainstream české kultury, ale o menšinový proud, který má politickou oporu ve vládním programu. Vláda v programovém prohlášení explicitně slíbila zrušení poplatků a kontrolu hospodaření ČT a ČRo prostřednictvím NKÚ.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová