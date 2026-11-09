„Je zima, tak jsem okno jen pootevřel“ a větrání má ještě menší účinek. Jak větrat správně, většině lidí uniká

Ráno se na skle perlí kapky a v rohu okenního ostění se objevil tmavý pruh. Okno v obývacím pokoji přitom zůstává sklopené skoro celý den, aby se v bytě nedusilo. Sklopené okno v zimě patří k častým chybám při větrání a s vlhkostí kolem okna může mít víc společného, než by člověk čekal.
Sklopené okno vychladí zeď a pustí teplo ven
Ze všech způsobů větrání okny vymění sklopené okno vzduch nejpomaleji. Aby místnost opravdu provětralo, muselo by zůstat otevřené orientačně půl hodiny až hodinu, za bezvětří a při malém rozdílu teplot i výrazně déle. Mezitím stěna a ostění kolem okna mohou rychle prochladnout.
Na studeném povrchu pak může kondenzovat vodní pára z bytu a vzniknout vlhké místo, kde se daří plísni. Tmavý pruh u okna tak může mít na svědomí právě dlouho sklopené okno.
Radiátor přitom topí naprázdno. Termostatická hlavice nepozná, že je otevřené okno. Cítí jen chlad, a tak pustí do radiátoru víc tepla, které hned odchází ven. Podle doporučení německého Spolkového úřadu pro životní prostředí (Umweltbundesamt), aktualizovaného v prosinci 2024, trvale sklopená okna v topné sezóně výrazně zvyšují spotřebu energie i náklady na topení.
V mrazu stačí pár minut
Lépe funguje okno otevřené dokořán. Čím větší je rozdíl teplot venku a v bytě, tím rychleji se vzduch vymění. V zimě proto stačí kratší větrání. V létě, kdy se teploty venku a uvnitř tolik neliší, je potřeba větrat déle.
Krátké nárazové větrání vymění hodně vzduchu rychle. Zdi a nábytek přitom fungují jako zásobník tepla: zůstanou teplé a vzduch po zavření okna brzy zase dohřejí. Stavební úřad města Norimberk v listopadu 2022 doporučil tyto orientační minimální délky větrání průvanem, tedy s okny dokořán na protilehlých stranách bytu:
v prosinci, lednu a únoru 4–6 minut, v březnu a listopadu 8–10 minut, v červnu, červenci a srpnu 25–30 minut.
Bez průvanu může být potřeba větrat déle. Teď v listopadu tedy počítejte při průvanu nejméně s 8 až 10 minutami. Větrejte aspoň ráno a večer, ideálně třikrát až čtyřikrát denně.
Průvan a stažený termostat
Nejrychleji vymění vzduch průvan. Aby radiátory mezitím netopily ven, postupujte takto:
Termostatickou hlavici stáhněte na minimum. Otevřete dokořán okna na protilehlých stranách bytu současně. Po několika minutách okna zavřete. Hlavici vraťte na původní hodnotu.
Některé programovatelné hlavice mají pro tuto situaci funkci „otevřené okno“.
Před větráním průvanem se vyplatí stáhnout termostatickou hlavici na minimum, aby radiátor zbytečně netopil ven. Ilustrační foto. Zdroj: BOOM Photography / Pexels. Ložnice ráno, koupelna hned po sprše
V ložnici se přes noc hromadí vlhkost z dechu i vydýchaný vzduch. Důkladně ji vyvětrejte hned po probuzení a znovu před spaním. Na noc v ní můžete nechat jedno okno sklopené pro přívod vzduchu, nejlépe se zavřenými dveřmi ložnice. Přes den v topné sezóně ale okna trvale sklopená nenechávejte.
V kuchyni a koupelně přibude vlhkosti najednou, třeba při vaření polévky, horké sprše nebo praní. Okno otevřete dokořán už během té činnosti nebo hned po ní a dveře zavřete, aby se pára nerozšířila po bytě. Teplý vzduch nese hodně vlhkosti a v chladnější místnosti, často právě v ložnici, se srazí na studených stěnách. Dveře mezi teplými a chladnými místnostmi proto nechávejte zavřené.
Vlhkoměr poradí dřív než plíseň
Zvýšenou vlhkost člověk většinou pozná až podle následků. Levný vlhkoměr ji ukáže včas jako číslo, podle kterého poznáte, kdy otevřít okno. Ideálně by na něm relativní vlhkost doma zůstávala v rozmezí 40 až 60 %. Když je dlouhodobě vyšší, roste riziko kondenzace na chladných plochách a plísně. Zimní větrání byt vysušuje, protože studený vzduch se doma ohřeje, pojme víc vody a při dalším větrání ji odnese ven.
Relativní vlhkost by doma podle vlhkoměru měla zůstávat mezi 40 a 60 %, vyšší hodnota je signál k větrání. Ilustrační foto. Zdroj: FOX / Pexels.
Víc pozornosti potřebují byty s novými těsnými okny a zateplením. Netěsnostmi se v nich vzduch sám vyměňuje méně, takže se musí větrat aktivněji než ve starých domech. Při slabém větrání přibývá oxidu uhličitého, což se může projevit únavou, bolestí hlavy a horším soustředěním. Kdo má doma plíseň a k tomu dýchací nebo alergické potíže, měl by se poradit s lékařem a příčinu vlhkosti nechat posoudit odborníkem.
Před odchodem z domu zavřete i sklopená okna a mikroventilaci. Otevřené křídlo oslabuje ochranu proti vloupání a může ho poškodit vítr.
Zdroje: https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/schimmel/wie-luefte-ich-richtig-tipps-tricks-zu, https://www.verbraucherzentrale.nrw/de-x-simple/energie/heizen-und-lueften-87699, https://www.nuernberg.de/imperia/md/hochbauamt/dokumente/KEM/ratgeber_richtig_lueften.pdf, https://energozrouti.cz/clanek/pravidlo-5-10-15-vetrani-bytu-v-zime-uspora-tepla, https://www.denik.cz/dum-a-byt/vetrani-zima/, https://www.novinky.cz/bydleni/jak-na-to/clanek/pet-pravidel-spravneho-vetrani-v-zimnim-obdobi-40243391, https://www.estav.cz/cz/12282.jak-spravne-vetrat-v-zime-zpusoby-delka-i-cetnost-vetrani-behem-chladnych-mesicu, https://www.ceskestavby.cz/clanky/plastova-okna-a-mikroventilace-35649.html, https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/2251/Fensterlueftung, https://www.cez.cz/cs/clanky/jak-spravne-vetrat-v-zime-155759