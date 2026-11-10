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Hospodyňky dávají panáka octa do pračky. Čistí a pračku provoní

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Dennívýzva
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Ocet se řadí nepochybně mezi velmi univerzální čisticí prostředky. Jeho používání v domácnosti bývá poměrně časté. Není se čemu divit, jelikož jde o velmi levný prostředek, který má nepochybně ty správné účinky. Hodí se například i při čištění pračky. Mnohé hospodyňky rády přidají do pračky panáka octa. Ten totiž interiér pračky nejen vyčistí, ale pomůže zbavit se nepříjemného pachu po zatuchlině, který se v pračce občas objevuje. Jak tedy ocet využít a jaké další domácí prostředky se k čištění hodí také?
Ocet do pračky

Ocet do pračky

Zdroj: Chat day
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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