Fotbalový expert kritizuje šéfa Sparty Rosického. Nepochopitelné, kádr je postaven špatně

Poslední minuty čtvrtečního večera na Letné, 5. listopadu. Sparta hraje od 37. minuty v deseti, prohrává 1:2 s Bournemouthem a míč má na vlastní polovině. Místo jednoduchého nákopu dopředu se kombinuje. Mannsverk ztrácí balon a anglický soupeř uzavírá skóre na 1:3. Jan Morávek, bývalý hráč Schalke a Augsburgu, dnes expert Livesport Zpráv a bundesligový skaut, tuhle závěrečnou rozehrávku v
rozhovoru pro Livesport Zprávy označil za „nepochopitelné“. Stejně nepochopitelné je podle něj i to, že Mannsverk vůbec nesl kapitánskou pásku. Z toho Morávek vyvodil, že sparťanský kádr je „špatně poskládaný“. Jméno Tomáše Rosického v rozhovoru nepadlo. Skládání kádru je ale přesně ta oblast, za kterou Rosický ve Spartě odpovídá. Páska jako symptom
Morávkova výtka nestojí na tom, že by cizinec nemohl vést český klub. Vadí mu, kam se Sparta dostala. V základní sestavě proti Bournemouthu nastoupili jen dva Češi, levý bek Martin Suchomel a záložník Roman Macek. Kapitánskou pásku tak dostal zahraniční hráč, protože jiná logická volba podle experta na hřišti prakticky nebyla.
Morávek by přitom jednu viděl. Podle něj by dávalo větší smysl svěřit pásku Mackovi. Je zkušený, v poslední době se objevil v reprezentaci a ve Spartě podává solidní výkony. Že na Letné není dlouho, Morávkovi nevadí. Současné zahraniční složení kádru na něj podle vlastních slov „nedělá dobrý dojem“.
Podle nás jde o víc než o národnost. Kapitán je ve velkém klubu člověk, který v krizové minutě ví, co se po týmu chce. Když vedete 1:0, hrajete v deseti a stadion začíná znervózňovat, zkušený hráč nakopne míč dopředu a nechá čas běžet. Sparta v závěru udělala opak a právě kapitán ztratil míč. Páska na Mannsverkově ruce tak působí jako viditelný symbol otázky, jestli má Sparta po letních změnách v kabině dost hráčů, kteří tlak Letné znají dlouhodobě.
Kdo za skladbou kádru stojí
Trenér Brian Priske kapitána určuje na zápas. Kdo však vůbec je v kabině k dispozici, rozhoduje sportovní vedení. Podle
oficiálního textu Sparty o roli sportovního ředitele má Tomáš Rosický na starosti fotbalovou strategii, dlouhodobé plánování, transferovou agendu, scouting a datově analytické oddělení. Morávkova kritika tedy míří na oblast, za kterou Rosický jako sportovní ředitel odpovídá, i když ho expert jménem nezmínil.
Ironií je, že sám Rosický při nástupu do funkce mluvil o potřebě rovnováhy mezi českými a zahraničními hráči. Chtěl, aby z této kombinace vznikl skutečný tým, ne skupina individualistů. Večer s Bournemouthem ukázal přesně to riziko, před kterým tehdy varoval. Góly nepadly po souhře soupeře, ale po jednotlivých chybách, které tým jako celek neustál.
O ohrožení Rosického samotného zatím žádné zprávy nejsou. Veřejný tlak míří hlavně na Priskeho. Otázky kolem skladby kádru se ale kanceláři sportovního ředitele na Letné nevyhnou.
Kolik Čechů mají Sparta, Slavia a Plzeň
Dohledali jsme evropské soupisky UEFA všech tří českých klubů. Počítali jsme hráče na hlavní soupisce, tedy bez mladíků zapsaných na doplňkový List B.
Klub Češi na hlavní soupisce Podíl Slavia Praha 13 z 26 50 % Sparta Praha 11 z 25 44 % Viktoria Plzeň 9 z 23 39 %
Čísla jsou překvapivě vyrovnaná. Plzeň má dokonce českých hráčů na hlavní soupisce podílově méně než Sparta. Pokud bychom započítali i List B, Češi by ve Spartě i Slavii výrazně přibyli, protože oba kluby tam mají řadu domácích mladíků. Na
soupisce Sparty pro Evropskou ligu to je dobře vidět.
Sparta tedy na papíře žádný extrém není. Problém se ukázal až ve chvíli, kdy chyběli zranění hráči a Priske poskládal sestavu, v níž zbyli dva Češi. Kádr, který při plné síle vypadá vyváženě, se při absencích rychle mění v tým bez domácí osy. I tohle je podle nás otázka skladby, nejen počtu jmen na soupisce.
Chyby, které rozhodly zápas
Sparta přitom proti Bournemouthu začala výborně. Vedla a soupeře, který přijel s osmi změnami v sestavě a se šňůrou sedmi soutěžních výher v řadě, dostala pod tlak. Bournemouthu dokonce ukončila sérii bez inkasovaného gólu trvající od 10. října. Pak přišla 37. minuta a druhá žlutá karta pro Guddala. Morávek ji označil za „čistou hloupost“: v Evropě podle něj musí hráč počítat s jiným metrem rozhodčích.
Další výtky experta směřují k rozehrávce:
Mbe-Soh poslal míč přímo do nohy soupeře, Eneme zbytečně riskoval driblink u vlastního vápna, Mannsverk v závěru ztratil míč v situaci, kdy se mělo jednoduše nakopnout.
Morávek není jediný kritik. Komentátor Jaromír Bosák mluvil o tom, že Sparta „zahodila dobře rozehraný zápas“, a jmenoval stejnou čtveřici. Bývalý reprezentant Zdeněk Folprecht ostře zkritizoval Guddalovo vyloučení.
Priske hájil své hráče. Prvních 37 minut označil za „úžasné“, góly podle něj přišly po individuálních chybách a tým buduje novou sestavu, která toho spolu ještě tolik neodehrála. K pásce řekl, že ostatní zkušení hráči byli zranění nebo na lavičce, a proto byl Mannsverk pro realizační tým nejlepším řešením. Jenže právě věta o nové sestavě, která spolu moc nehrála, Morávkovu tezi spíš potvrzuje, než vyvrací.
Kontrast nabídla Slavia. O den dřív prohrála s Arsenalem 1:2, ale ve druhém poločase favorita zatlačila. Podle Sky Sports vystřelila po přestávce sedmnáctkrát, což je vyrovnané maximum, které Artetův Arsenal v jednom poločase Ligy mistrů dovolil. Sparta proti rotujícímu Bournemouthu prohrála vlastní vinou. Zapadá to do dlouhé řady: proti anglickým týmům vyhrála za posledních 40 let jen jednou, se Southamptonem v roce 2016.
Tlak v Evropě i doma
Porážka Spartu v tabulce Evropské ligy zabrzdila. Po čtyřech kolech je dvaadvacátá z 36 týmů se 4 body a skóre 6:6. Prvních osm postupuje rovnou do osmifinále, týmy na 9. až 24. místě hrají předkolo vyřazovací fáze a zbytek končí. Sparta je tak na hraně postupové zóny a šanci odskočit do bezpečí proti Bournemouthu promarnila.
Doma to nevypadá lépe. V neděli 8. listopadu remizovala v Plzni 1:1. Vedla gólem Brunese, domácí vyrovnali přes Prince Adua. Sparta je po 14 kolech čtvrtá s 24 body a na vedoucí Slavii ztrácí 10 bodů. Ze svých posledních osmi soutěžních zápasů vyhrála jen jeden. Fanoušci v Plzni skandovali „Priske, ven“, trenér ale tvrdí, že od vedení žádné ultimátum nemá. Morávek mluví i o dlouhodobějším problému: Spartu podle něj opakovaně stojí body neefektivita a chybějící klid v zakončení.
Rychlá náprava v kádru možná není. Ligové profesionály lze podle přestupního řádu FAČR standardně registrovat až v zimním přestupním období od 16. ledna do 12. února. Do té doby musí Priske pracovat s tím, co má, a čekat na návraty zraněných. První změna už přišla: v Plzni nesl kapitánskou pásku Patrik Vydra, ne Mannsverk.
Páska se tedy ve Spartě stěhuje podle toho, kdo je zrovna zdravý. Zimní okno Rosickému nabídne šanci ukázat, jestli ji příště dostane hráč, kterého vybere složení kádru, a ne marodka.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl