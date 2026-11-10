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Fotbalový expert kritizuje šéfa Sparty Rosického. Nepochopitelné, kádr je postaven špatně

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Bývalý bundesligový záložník Jan Morávek vidí v kapitánské pásce Siverta Mannsverka důkaz, že Sparta má špatně poskládaný kádr. V základní sestavě byli jen dva Češi.
Fotbalový expert kritizuje šéfa Sparty Rosického. Nepochopitelné, kádr je postaven špatně

Fotbalový expert kritizuje šéfa Sparty Rosického. Nepochopitelné, kádr je postaven špatně

Zdroj: AC Sparta Praha
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.11.2026 11:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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