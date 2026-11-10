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Češi zbytečně platí za teplo, které jim utíká kolem oken. Odhalí to 1 svíčka

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Venku je tma, radiátory hřejí a vy přesto u okna cítíte chlad na rukou i na kotnících. Termostat...
Češi zbytečně platí za teplo, které jim utíká kolem oken. Odhalí to 1 svíčka

Češi zbytečně platí za teplo, které jim utíká kolem oken. Odhalí to 1 svíčka

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.11.2026 08:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

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