Češi zbytečně platí za teplo, které jim utíká kolem oken. Odhalí to 1 svíčka

Venku je tma, radiátory hřejí a vy přesto u okna cítíte chlad na rukou i na kotnících. Termostat otočíte výš, ale u parapetu studí dál. Teplo, které tudy mizí, přitom zaplatíte v každé faktuře za topení. Místo, kudy uniká, dokáže najít obyčejná svíčka z kuchyňské zásuvky.
Proč netěsné okno zvedá účet za topení
Kolem okna je několik spár: mezi křídlem a rámem, kolem celého rámu a pod parapetem. Když netěsní, odchází jimi teplý vzduch ven a dovnitř se tlačí studený. Topení pak musí běžet déle, aby ztrátu nahradilo, a spotřebuje víc energie.
Průvan navíc svádí k přitápění. Britská organizace Energy Saving Trust ve svých radách z prosince 2021 uvádí, že bez průvanu je doma příjemně i při nižší teplotě. Termostat se pak podle ní dá stáhnout o 1 až 2 °C, a ušetřit tak další energii.
Přečtěte si také: Tohle tlačítko v pojistkové skříni musí každý zmáčknout dvakrát ročně Bez průvanu je doma příjemně i při nižší teplotě, takže termostat lze stáhnout o 1 až 2 °C. Ilustrační foto. Zdroj: BOOM Photography / Pexels.
Svíčka nezměří, kolik tepla uniká, a neprozradí ani to, jestli je vadné samotné okno. Ukáže ale přesné místo, kudy vzduch proudí, a podle toho pak víte, co opravit.
Svíčku u okna nespouštějte z očí
Plamen hřeje víc, než by se zdálo. Podle Hasičského záchranného sboru ČR může teplota 10 cm od něj dosáhnout až 200 °C, a to stačí na zapálení papíru, plastu i textilu. Hasiči také radí nestavět svíčku do průvanu, přitom právě ten při testu hledáte. Postupujte proto takto:
Odhrňte záclony a závěsy a z parapetu odneste všechno, co může chytit. Okno úplně zavřete a zamkněte klikou, protože u některého kování teprve uzamčení přitlačí křídlo k těsnění. Zapálenou svíčku držte v ruce a pomalu s ní projeďte podél spáry mezi křídlem a rámem, kolem rámu a u parapetu. Hned po testu ji zhasněte a nikdy ji u okna nenechte hořet bez dozoru. Přečtěte si také: Odborníci vysvětlují, jak plastová láhev na střeše promění sluneční světlo v přirozené osvětlení temné místnosti
Děti a domácí zvířata mějte během testu z dosahu, svíčku by snadno převrhly.
Plamen najde místo, papírek ho potvrdí
Kde se plamen rozkmitá nebo nakloní na stranu, tam proudí vzduch. Místo si označte, třeba kouskem papírové pásky na rámu. Kdo nechce u okna oheň, může si namočit dlaň a pomalu jí přejet podél okraje rámu. Mokrá kůže pozná i slabý studený proud. Druhou možností je doutnající vonná tyčinka: dokud se kouř drží svisle, je spára v pořádku, a jakmile se začne stáčet do strany nebo vířit, spárou profukuje.
Na potvrzení stačí obyčejný papírek. Přivřete ho do okna v místě, kde plamen tančil, a zatáhněte. Když ho okno skoro nedrží, guma na rám netlačí. Když trochu klade odpor, je přítlak v pořádku. Stejně projděte i horní hranu, boky a spodek křídla.
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Při tom si těsnění prohlédněte. Praskliny, deformace, ztvrdlá guma nebo odlupující se kousky znamenají, že těsnění přestává plnit svou úlohu.
Opravte jen to místo, kde táhne
Okno kvůli jedné netěsné spáře nemusíte hned měnit. Opravu vyberte podle toho, co svíčka a papírek ukázaly:
Co jste zjistili Co pomůže Táhne pevná spára pod parapetem, kolem rámu nebo u části okna, která se neotvírá pružný tmel (například silikon), který nepraskne, když rám v zimě a v létě trochu pracuje Mezi rámem a okolím je větší mezera montážní pěna určená pro okna Papírek jde ven bez odporu, těsnění je v pořádku seřízení přítlaku kování Těsnění je popraskané nebo ztvrdlé výměna těsnění Přečtěte si také: Konec povolení u přípojek do 100 metrů: Češi si oddechnou, stavbu ale může zablokovat soused
Přítlak se u plastových oken seřizuje čepy na hraně křídla. Postup se ale liší podle typu kování, proto se držte návodu výrobce, a když s tím nemáte zkušenost, zavolejte servis. Tmel se hodí na úzké škvíry. Na širší díru patří pěna pro okna, a když je mezera opravdu velká, ať se na ni podívá řemeslník.
Když papírek z okna vyklouzne bez odporu, často pomůže seřídit přítlak kování podle návodu výrobce. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Po opravě nezapomeňte větrat, utěsněný byt potřebuje čerstvý vzduch stejně jako dřív. V zimě otevřete okno krátce a dokořán, nechte vyměnit vzduch a pak ho zase zavřete a zamkněte klikou, aby těsnění znovu doléhalo. Okno nechané hodiny vyklopené je v zimě špatný nápad: zdivo kolem něj vychladne, sráží se na něm voda a ve vlhkém koutě se brzy usadí plíseň.
Co prozradí orosené okno
Zamlžená vnitřní strana skla většinou jen znamená, že je doma vlhko nebo že k oknu nedojde teplo od topení, třeba přes dlouhý závěs nebo přeplněný parapet. Pomůže častější větrání a volná cesta teplého vzduchu k oknu.
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Jiná situace nastane, když se voda drží mezi tabulemi skla nebo na rámu. Taková rosa ukazuje na poruchu těsnosti okna a na tu patří servis.
Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/vymena-tesneni-oken-svepomoci-uspora, https://energysavingtrust.org.uk/how-to-draught-proof-your-windows-and-doors/?loc=international, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/419295-okny-unika-v-zime-mnoho-tepla-takhle-je-seridite-a-utesnite-navod, https://www.estav.cz/cz/9132.blizi-se-zima-jak-na-ni-pripravit-nase-plastova-okna, https://www.energytrust.org/tips/find-out-if-your-home-has-air-leaks/, https://www.tzb-info.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/18434-jak-si-uzit-bezpecne-vanoce-bez-pozaru, https://hzscr.gov.cz/soubor/letak-advent-pdf.aspx, https://www.nkz.cz/praxe/okrasna-zahrada/zatepleni-oken-omezi-pruvan
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