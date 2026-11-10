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Modrá Avia vozila chleba, mléko i poštu. Její skutečný původ možná překvapí i pamětníky

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Modrá avie se stala neodmyslitelnou součástí československých silnic i městských ulic. Původně francouzská licenční konstrukce vyřešila v socialistickém hospodářství chronický nedostatek lehkých náklaďáků a na celá desetiletí zajistila zásobování obchodů, pekáren i poštovních úřadů.
Přední pohled na modrý lehký nákladní automobil Avia s charakteristickou maskou chladiče

Přední pohled na modrý lehký nákladní automobil Avia s charakteristickou maskou chladiče

Zdroj: Kirill Borisenko / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 11:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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