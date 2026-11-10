Modrá Avia vozila chleba, mléko i poštu. Její skutečný původ možná překvapí i pamětníky

Modrá avie se stala neodmyslitelnou součástí československých silnic i městských ulic. Původně francouzská licenční konstrukce vyřešila v socialistickém hospodářství chronický nedostatek lehkých náklaďáků a na celá desetiletí zajistila zásobování obchodů, pekáren i poštovních úřadů.
Ranní probuzení ve městech i na venkově provázelo nezaměnitelné dunění vznětového čtyřválce a kovové klapnutí plechových dveří. Skříňové a plachtové náklaďáky v typické bleděmodré barvě vyjížděly z dep ještě za tmy, aby do samoobsluh včas navozily přepravky s čerstvým chlebem, rohlíky a mlékem v sáčcích. Bez tohoto lehkého pracanta by se zásobování v Československu jednoduše zhroutilo.
Jak dokumentují dochované exponáty v
Národním technickém muzeu i v motoristické sbírce v Technickém muzeu v Brně, nákup zahraniční licence byl v šedesátých letech nutností. Provozní podmínky vozidel přesně určovala dobová vyhláška o provozu vozidel na pozemních komunikacích, která vyžadovala moderní parametry brzd, osvětlení a spolehlivosti. Kritická díra v hospodářství a jednání v Paříži
V šedesátých letech mělo československé hospodářství vážný problém. Silnice křižovaly těžké nákladní vozy Tatra a Praga V3S, ale lehký rozvážkový automobil s nosností kolem dvou až tří tun v nabídce zcela chyběl. Zastaralé poválečné škodovky a pragovky dosluhovaly a nová dodávka Škoda 1203 byla příliš malá a slabá.
Klasický valník Avia A30 s nosností tří tun. Licenční konstrukce francouzské automobilky Saviem vyřešila v ČSSR chronický nedostatek lehkých náklaďáků.
Protože domácí vývoj nabíral zpoždění, rozhodlo vedení státu o nákupu hotového řešení ze Západu. V listopadu 1967 podepsal podnik zahraničního obchodu Motokov licenční smlouvu s francouzskou státní automobilkou Renault-Saviem na výrobu modelů Super Goelette a Super Galion. Šlo o mimořádně pragmatický krok, který ušetřil roky vývoje.
Letecká továrna v Letňanech vyměnila křídla za korby
Výrobou byla pověřena tradiční letecká továrna Avia v pražských Letňanech. Závod musel bleskově přestavět výrobní haly a vyškolit personál na automobilovou velkosériovou produkci. První vozy smontované z francouzských dílů vyjely z bran podniku v říjnu 1968 k padesátému výročí vzniku republiky.
Zaoblené tvary a motor v kabině. Proč autobus erťák oslnil svět
Podobně jako v dálkové dopravě kraloval
legendární autobus Škoda 706 RTO, letňanská novinka zcela ovládla distribuci zboží. Domácí průmysl postupně nahradil francouzské díly československými komponenty a z linek sjížděly tisíce vozů ročně, které zamířily nejen do domácích podniků, ale také na export. Vznětový čtyřválec pod podlahou a řazení pod volantem
Srdcem automobilu byl atmosférický vznětový čtyřválec řady 712 s přímým vstřikováním paliva, který z objemu 3,3 litru dával výkon osmdesát koní. Motor byl uložen v kabině přímo mezi sedadlem řidiče a spolujezdce. V zimních měsících fungoval jako vítané vytápění, v letních vedrech však proměnil kabinu v rozpálenou pec plnou vibrací.
Skříňové furgony Avia zajišťovaly ranní závoz čerstvého pečiva a mléka do samoobsluh. Řidiči oceňovali velký nákladový prostor i nízkou ložnou plochu.
Řidiči si museli zvyknout na specifické řazení čtyřstupňové převodovky dlouhou pákou umístěnou přímo na sloupku řízení pod volantem. Přesto si posádky vůz oblíbily díky nezávislému zavěšení předních kol s vinutými pružinami, které nabízelo na svou dobu nevídaný jízdní komfort.
Od pekárenského furgonu po montážní plošinu spojů
Lehčí model A15 s jednoduchou zadní nápravou uveze jeden a půl tuny, zatímco robustnější A30 se zdvojenými koly zvládla třítunový náklad. Na podvozcích z Letňan vznikaly desítky specializovaných nástaveb. Skříňové furgony rozvážely potraviny a poštu, zatímco valníky se uplatnily na stavbách a v zemědělství.
Zaoblené tvary a motor v kabině. Proč autobus erťák oslnil svět
Vedle menších komunálních pomocníků, mezi nimiž vynikala
východoněmecká multikára M25 s dvaceti nástavbami, tvořila avie páteř hospodářství. Dobrovolní hasiči dodnes opatrují zásahové speciály s čerpadlem a prostorem pro mužstvo.
V roce 1983 přišla modernizovaná řada A21 a A31 s pětistupňovou převodovkou a řadicí pákou přemístěnou na podlahu. Avia spolehlivě překonala pád socialismu a její hranatá kabina s modrým lakem zůstává jedním z nejvýraznějších technických symbolů naší nedávné minulosti.
Zdroje fotografií avia-a21-modra-kabina-nakladni-automobil: Kirill Borisenko / Wikimedia CC 4.0 avia-a30-valnik-veteran-historie: Leotard / Wikimedia CC0 avia-a21-furgon-skrinova-dodavka: Jiří Erben / Wikimedia CC 3.0