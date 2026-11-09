Kompost v listopadu: co se dá v tuto chvíli přidat pro zdravý kompost

Kompost pro vás pracuje i v zimních měsících, pokud mu dopřejete správnou péči. A v listopadu najdete na zahradě spoustu cenného materiálů, který můžete proměnit v přírodní hnojivo. Dodržujte i nadále správný poměr zelených a hnědých složek. Do kompostéru proto přidávejte spadané listí, drobné větvičky, zbytky rostlin ze záhonů, posekanou trávu, pokud ji ještě máte k dispozici, nebo odkvetlé květiny. Doma pravděpodobně produkujete takový odpad, jako jsou slupky od zeleniny a ovoce, kávová sedlina či čajové lístky – i ty jsou vhodné na kompost.
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