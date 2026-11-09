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Kompost v listopadu: co se dá v tuto chvíli přidat pro zdravý kompost

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Kompost pro vás pracuje i v zimních měsících, pokud mu dopřejete správnou péči. A v listopadu najdete na zahradě spoustu cenného materiálů, který můžete proměnit v přírodní hnojivo. Dodržujte i nadále správný poměr zelených a hnědých složek. Do kompostéru proto přidávejte spadané listí, drobné větvičky, zbytky rostlin ze záhonů, posekanou trávu, pokud ji ještě máte k dispozici, nebo odkvetlé květiny. Doma pravděpodobně produkujete takový odpad, jako jsou slupky od zeleniny a ovoce, kávová sedlina či čajové lístky – i ty jsou vhodné na kompost.
Kompost

Kompost

Zdroj: Foto: Gemini
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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