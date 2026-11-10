Starostou Semil se stal poslanec Pražák, hlasovali pro něj všichni zastupitelé

Odchod z ANO Pražák před dvěma týdny zdůvodnil osobními důvody i zasahováním celostátní politiky do regionálního dění. S negativními reakcemi kvůli odchodu z hnutí se v Semilech nesetkal, řekl. „Tady u nás mám zatím jenom pozitivní reakce a myslím si, že lidé volili známé tváře, které tady jsou, a neřeší tolik, za koho jsou, ale spíš kdo to je," řekl Pražák. Žádní nespokojení voliči před radnici v Semilech ani na jednání zastupitelstva nepřišli.
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V čele osmitisícového města vystřídal Pražák po 11 letech Lenu Mlejnkovou (Volba pro Semily), která se po předloňském zvolení do Senátu rozhodla post starostky neobhajovat. Mlejnková zůstane ve vedení města jako radní, rozhodli dnes zastupitelé. Pražák bude post starosty zastávat jako neuvolněný, tedy s částečným platem. Nadále bude i poslancem. V Semilech získal ze všech kandidátů nejvíce preferenčních hlasů, proto se zástupci koalice shodli, že při stejném počtu mandátů bude starostou právě on.
V Semilech vytvořila koalici tři uskupení, která získala ve volbách po šesti mandátech. Kromě ANO ji tvoří vítězné Moje Semily a třetí Volba pro Semily. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu mají většinu 18 hlasů. Do zastupitelstva se dostala ještě uskupení Společně pro Semily se dvěma zastupiteli a ODS s jedním.
Neuvolněným místostarostou se dnes stal lídr vítězného uskupení Moje Semily Sebastian Kuršel, který je kulturním ředitelem společnosti Fabrika 1861. Uvolněným místostarostou, tedy na plný úvazek, zastupitelé zvolili lídra Volby pro Semily Tomáše Sábla, který tento post zastává posledních osm let. Rada města zůstala sedmičlenná, vítězné Moje Semily v ní mají tři zástupce a po dvou ANO a Volba pro Semily, která po 20 letech v tomto městě volby nevyhrála.
Semily jsou nejmenším z okresních měst v Libereckém kraji. V předchozích dvou volebních obdobích zástupci Volby pro Semily a ANO ve vedení města spolupracovali, uskupení Moje Semily je nováčkem. Pražák už dříve pro ČTK uvedl, že všechna tři uskupení mají hodně společného. „Naše programové priority se víceméně nikde moc nerozcházejí a věřím tomu, že to bude fungovat," řekl.