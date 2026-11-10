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Starostou Semil se stal poslanec Pražák, hlasovali pro něj všichni zastupitelé

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Starostou Semil se stal poslanec David Pražák. V tajné volbě dostal hlasy všech zastupitelů. Do zastupitelstva města byl sice Pražák zvolen za ANO, po komunálních volbách ale z hnutí odešel. Působit bude jako nezařazený, stejně jako všech pět ostatních zastupitelů zvolených na kandidátce ANO.
Starostou Semil se stal poslanec Pražák, hlasovali pro něj všichni zastupitelé

Starostou Semil se stal poslanec Pražák, hlasovali pro něj všichni zastupitelé

Zdroj: Město Semily
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 11:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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