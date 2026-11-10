Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Vědci zrekonstruovali tvář pravěkého muže, který žil před 5 500 lety. Vypadá jako dvojník herce Jima Carreyho

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na první pohled vypadá jako hollywoodský herec Jim Carrey poté, co se pár týdnů neholil. Ve skutečnosti se ale díváme do tváře člověka, který žil v Británii před přibližně 5500 lety. Odborníci jeho podobu zrekonstruovali podle kosterních pozůstatků a dnes ji můžete obdivovat v muzeu u Stonehenge.
Vědci zrekonstruovali tvář pravěkého muže, který žil před 5 500 lety. Vypadá jako dvojník herce Jima Carreyho

Vědci zrekonstruovali tvář pravěkého muže, který žil před 5 500 lety. Vypadá jako dvojník herce Jima Carreyho

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 11:00

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Kolik stojí letos svatomartinská husa v restauraci u Pohlreicha a Sapíka?
Kolik stojí letos svatomartinská husa v restauraci u Pohlreicha a Sapíka?
Slavná vánoční reklama na Kofolu se mění. K divočákovi přibude roztomilé selátko
Slavná vánoční reklama na Kofolu se mění. K divočákovi přibude roztomilé selátko

Zasněžený les, tatínek s dcerou a divočák se zahnutými zuby. Tento vánoční rituál zná snad každý Čech....

Rakouskem se šíří dva druhy velkých pavouků. Říká se jim tarantule, ale jde o slíďáky
Rakouskem se šíří dva druhy velkých pavouků. Říká se jim tarantule, ale jde o slíďáky

Rakousko zaznamenává nezvykle vysoký počet pozorování dvou velkých druhů pavouků. Lidé je nacházejí v...

Otevírací doba 17. listopadu. Kde bude otevřeno a kde ne?
Otevírací doba 17. listopadu. Kde bude otevřeno a kde ne?

Státní svátek připadne na úterý. Velké prodejny ale nemusejí zavírat. Na Den boje za svobodu a demokracii...

Jak vypadala královna Kleopatra: Vědci pomocí AI zrekonstruovali její krásnou tvář
Jak vypadala královna Kleopatra: Vědci pomocí AI zrekonstruovali její krásnou tvář

Poslední faraonka starověkého Egypta si dokázala podmanit Julia Caesara i Marca Antonia, dva nejmocnější...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.