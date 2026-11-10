Vědci zrekonstruovali tvář pravěkého muže, který žil před 5 500 lety. Vypadá jako dvojník herce Jima Carreyho

Vědci zrekonstruovali tvář pravěkého muže, který žil před 5 500 lety. Vypadá jako dvojník herce Jima CarreyhoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vědci zrekonstruovali tvář pravěkého muže, který žil před 5 500 lety. Vypadá jako dvojník herce Jima CarreyhoZdroj: Pexels
Článek byl publikován 10.11.2026 11:00
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