Levnější benzín přilákal tolik motoristů, že se doprava dostala do problémů: Někteří řidiči už dostali pokutu

Kvůli levnému benzínu se v Plané tvoří kolony až na hlavní silnici. Radnice nainstalovala kamery a řidiče začala pokutovat.
Levnější pohonné hmoty lákají řidiče z okolí, v Plané nad Lužnicí ale jejich zájem začal způsobovat vážné dopravní problémy. Před čerpací stanicí se tvoří dlouhé fronty, které se v odpoledních hodinách mohou táhnout až na hlavní silnici. Někteří řidiči přitom zůstávají stát přímo na kruhovém objezdu a komplikují průjezd ostatním. Radnice proto nechala u problematického místa nainstalovat kamery. Za blokování křižovatky už řidiči podle města dostávají pokuty.
Fronta na benzín může začít až na hlavní silnici
Situace se v Plané nad Lužnicí zhoršuje především po 13. hodině, kdy se čerpací stanice začíná rychle plnit. Auta čekající na levnější palivo se mohou nahromadit natolik, že zasahují do kruhového objezdu a následně také do hlavní silnice. „Fronty jsou často až na hlavní,“ popsal jeden ze zákazníků. Další řidička situaci označila za nebezpečnou: „To je hrozně nebezpečný, ty lidi jsou jak praštěný, tady stojí na tom kruháči, to se nedá projet vůbec.“ Problém navíc dle TN nedopadá jen na ty, kteří přijíždí natankovat. Ucpaná křižovatka komplikuje cestu také lidem, kteří potřebují projet městem.
Radnice se snažila najít způsob, jak provoz před čerpací stanicí dostat pod kontrolu. Nové dopravní značení ale podle obce nebylo možné jednoduše instalovat, přičemž policie upozornila, že zákaz zastavení v křižovatce řidiči znají. Město proto zvolilo kamerový dohled. Za zablokování křižovatky může řidič dostat pokutu až 1 500 korun. Kamery byly nainstalovány na začátku září a první sankce už podle starosty Jiřího Rangla přišly. „Ta situace se každým dnem mění, ale už to budou stovky,“ uvedl. Policie zároveň potvrzuje, že na oznámení o zablokování kruhového objezdu reaguje a na místo vyjíždí.
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Podobné komplikace kvůli zájmu o levnější benzín řeší také další česká města, například Jihlava. V Plané nad Lužnicí je navíc situace výrazná i proto, že ceny pohonných hmot jsou v současnosti zastropované. Vláda regulaci prodloužila do konce listopadu a čerpací stanice nesmějí překročit maximální cenu stanovenou každý pracovní den ministerstvem financí. Aktuální strop činí 42,64 koruny za litr benzínu a 48,79 koruny za litr nafty.
Rozdíl v ceně proto může k některým stanicím přivést velké množství řidičů najednou. Pro řidiče ale platí jednoduché pravidlo: ani vidina levnějšího tankování neznamená, že mohou stát na kruhovém objezdu nebo blokovat křižovatku. Na Světě Kreativity jsme psali o častých příčinách požárů, před kterými neustále varují hasiči.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu TN, Facebook Město Tábor – informace a aktuality
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