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Muž na karlovarské tržnici vyhrožoval, že všechny postřílí. Nadýchal přes dvě promile

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Dennívýzva
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Drama se odehrálo v pondělí odpoledne na Městské tržnici v Karlových Varech. Dvaatřicetiletý muž tam měl vyhrožovat kolemjdoucím, že je všechny postřílí. Na místo okamžitě vyrazily policejní hlídky včetně psovoda se služebním psem. Muže se podařilo zadržet, žádnou zbraň u sebe ale neměl.
Muž na karlovarské tržnici vyhrožoval, že všechny postřílí. Nadýchal přes dvě promile

Muž na karlovarské tržnici vyhrožoval, že všechny postřílí. Nadýchal přes dvě promile

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 10:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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