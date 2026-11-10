Muž na karlovarské tržnici vyhrožoval, že všechny postřílí. Nadýchal přes dvě promile

Muž na karlovarské tržnici vyhrožoval, že všechny postřílí. Nadýchal přes dvě promilePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Muž na karlovarské tržnici vyhrožoval, že všechny postřílí. Nadýchal přes dvě promileZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 10.11.2026 10:59
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