Vánoční mandlovo-skořicové rohlíčky podle domácího receptu. Jemné těsto a příjemná vůně koření

mají na vánočním stole své místo ve většině rodin prakticky jisté. Každý rok se upečou, obalí v cukru a postupně Vanilkové rohlíčky záhadně mizí z krabice s ještě před Štědrým dnem. Jestli je ale letos chcete zkusit obměnit, cukrovím mandlovo-skořicová verze je ta pravá. Tvar je stejný, ale místo vanilky hrají hlavní roli se skořicí. A věřte mi, mandle zvědavých ochutnávačů bude ještě víc. Vánoční rohlíčky původně přišly z Rakousko-Uherska
Rohlíčkové cukroví má ve střední Evropě už dlouhou tradici a jeho půlměsíčkový tvar si spojujeme hlavně s Rakousko-Uherskou cukrářskou tradicí. U nás se zabydlely hlavně vanilkové rohlíčky, ale byla by škoda zůstat jenom u nich. Mandlovo-skořicová verze je o něco výraznější, příjemně kořeněná a trochu méně sladká. Zkrátka ideální pro ty, kteří mají klasiku rádi, ale občas chtějí trochu zaexperimentovat.
Než se vrhneme na recept, připomenu ještě důležitou radu, která bývá pravidlem pro většinu druhů cukroví.
Neuspěchejte chlazení těsta. Dopřejte mu alespoň 2 hodiny v lednici, lépe celou noc. Máslo potřebuje ztuhnout, jinak se těsto při tvarování začne drolit a rohlíčky se mohou v troubě nepěkně rozjet, což by byla opravdu škoda. Recept na mandlovo-skořicové rohlíčky
Doba přípravy: 35 minut + chlazení nejméně 2 hodiny
Těsto: 300 g hladké mouky 100 g mletých mandlí 200 g másla 80 g moučkového cukru 1/2 balíčku skořicového cukru 1/3 lžičky kypřicího prášku 2 žloutky
Obalení: 80 g moučkového cukru 20 g mleté skořice Postup přípravy vánočních mandlovo-skořicových rohlíčků
1. Do mísy nasypte
mouku, mleté mandle (můžete rozemlít celé kusy nebo koupit již namleté), moučkový cukr, skořicový cukr a kypřicí prášek. Krátce vše promíchejte. Přidejte povolené máslo nakrájené na kostky a nakonec i žloutky.
Foto: Se souhlasem Petra, Recept na křehké a výborné mandlovo-skořicové rohlíčky. Nečekejte, Vánoce se už pomalu blíží
2. Vypracujte těsto, ručně nebo v robotu, podle toho, co je vám milejší. Jakmile se spojí a drží tvar, zabalte ho pěkně do fólie a uložte do lednice aspoň na
2 hodiny. Přes noc bude ještě spokojenější.
3. Studené těsto nechte přibližně
10 minut povolit na lince, ať se s ním lépe pracuje. Potom z něj tvarujte menší rohlíčky nebo podkovičky a pokládejte je na plech vyložený pečicím papírem. Foto: Se souhlasem Petra, Recept na křehké a výborné mandlovo-skořicové rohlíčky. Nečekejte, Vánoce se už pomalu blíží
4. Pečte na
170 °C asi 10 minut. Sledujte hlavně okraje. Jakmile začnou lehce růžovět, je čas plech vytáhnout.
5. Ještě teplé rohlíčky opatrně obalte ve směsi
moučkového cukru a skořice. Hned po vychladnutí jsou moc dobré, ale po 1 až 2 dnech v krabici to je teprve pochoutka, protože se stihnou rozležet.
TIP: Kdo chce chuť přece jen trochu jemnější, může dát do obalovací směsi méně skořice a přisypat trochu vanilkového cukru. Funguje to i tak. Jenže právě skořice je v tomto receptu podle mě ten hlavní důvod, proč se do těchto rohlíčků pustit. Čím se liší od vanilkových rohlíčků?
U
klasických vanilkových rohlíčků se všechno točí kolem másla, oříšků a vanilkového cukru. Tady ale vanilka dostává volno a její místo si zabírá skořice. Rohlíčky mají výraznější chuť, tmavší barvu a vůni, která člověku připomene Vánoce u babičky. Včetně té plechové krabice na kredenci, do které se smělo sáhnout až po obědě. A samozřejmě jen pro jeden kousek.
Pokud jde o
ořechy, mandle jsou sázka na jistotu. Rohlíčky díky nim zůstanou jemné a křehké. Část mandlí ale můžete vyměnit za vlašské ořechy, které jim dodají výraznější chuť. A ještě jedna rada na závěr: nedělejte rohlíčky až moc veliké. Jednak se menší kousky lépe propečou, jednak se při obalování v cukru tolik nelámou.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Wikipedie, se souhlasem kanálu Petra
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