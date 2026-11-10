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Hygienici potvrdili zdroj epidemie salmonelózy v pražské škole, kuchyň měla víc problémů

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Dennívýzva
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Zdrojem epidemie salmonelózy v pražském Újezdu nad Lesy byl pokrm z prošlých vajec, který tam v září podávala školní kuchyně Masarykovy základní školy.
Hygienici potvrdili zdroj epidemie salmonelózy v pražské škole, kuchyň měla víc problémů

Hygienici potvrdili zdroj epidemie salmonelózy v pražské škole, kuchyň měla víc problémů

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 10:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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