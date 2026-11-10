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Constantine se nakonec vrátí bez Keanu Reevese. Komiksový drsňák se dočká nové tváře

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Na druhého Constantinea čekáme jako na smilování boží. Nyní se objevila zpráva, která vypadá jako tradiční vyústění Constantinových příběhů – máme, co jsme chtěli, ale ne tak, jak jsme chtěli. Což by ale na druhou stranu nemuselo být špatné řešení.
Constantine se nakonec vrátí bez Keanu Reevese. Komiksový drsňák se dočká nové tváře

Constantine se nakonec vrátí bez Keanu Reevese. Komiksový drsňák se dočká nové tváře

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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