Constantine se nakonec vrátí bez Keanu Reevese. Komiksový drsňák se dočká nové tváře

Na druhého Constantinea čekáme jako na smilování boží. Nyní se objevila zpráva, která vypadá jako tradiční vyústění Constantinových příběhů – máme, co jsme chtěli, ale ne tak, jak jsme chtěli. Což by ale na druhou stranu nemuselo být špatné řešení.
Momentálně se totiž chystá nový filmový Constantine, což je 21 let po skvělém snímku s Keanu Reevesem a 12 let po spíše průměrném seriálu s Mattem Ryanem vítaná zpráva. Nicméně zatímco Akiva Goldsman, Francis Lawrence a Keanu Reeves pracují na scénáři svého nářezu, připravují Warner Bros. Constantinea, který by zapadl do nově vytvořeného DC univerza. Můžeme se utěšovat tím, že studio má v plánu udržet současně dva různé Batmany, takže naděje tu je. Nicméně Constantine není tak velká značka jako temný rytíř, a tak je pravděpodobnější, že cynického mága možná už vůbec neuvidíme s Reevesovou tváří. Každopádně nemusíme zoufat, protože zamýšlená verze nabrala silného tvůrce.
Scénářem byl totiž pověřen Francis Galluppi, režisér a scenárista povedené kriminálky Poslední zastávka v Yumě. Galluppi zároveň připravuje horor Evil Dead Wrath, jehož scénář nadchl otce smrtelně zlé franšízy Sama Raimiho. „Francis Galluppi je vypravěč, který ví, kdy nás nechat čekat v dusivém napětí a kdy na nás vyhrnout explozivní násilí. Ve svém debutu ukazuje jistotu, která nemá obdoby,“ prohlásil Raimi k Poslední zastávce v Yumě. Nic naplat, zní to jako přístup, jenž by se ke Constantineovi hodil. Jeho příběhy jsou kombinací noirové detektivky a satanského nebo folk hororu a od legendárního filmového zpracování se dost liší.
Nedávný Clayface navíc ukázal, že ztřeštěný svět nového Supermana a Supergirl unese hororovou a temnou náladu, a tak by se Constantine ve stále se rozrůstajícím světě nemusel úplně ztratit. Tvůrce, který má na kontě dusnou kriminálku a v přípravě drsný horor, by tak mohl natočit jeho samostatné dobrodružství tak, aby se přiblížilo drsné stránce hrdinových komiksových předloh. Může nás tak čekat snímek, který svým předchůdcům nebude dělat ostudu.
John Constantine se poprvé objevil v sérii Alana Moorea Bažináč. Myšlenkou autora bylo přivést postavu, která bude protikladem vznešených mágů a magických entit, jako byl například Doctor Fate nebo čaroděj Zatara; vyzná se v magii i temnotách kosmu stejně jako oni, nicméně je na rozdíl od nich obyčejným člověkem z lidu, mluvícím hovorovým jazykem a řešícím běžné existenční problémy. Snímek s Keanu Reevesem se od předlohy v mnohém vzdálil, zároveň ale přišel se zajímavým uchopením a zapracováním mechanismů detektivky, hororu, komiksového příběhu i urban fantasy, nehledě na Reevesovo nezměrné charisma. Nezbývá než doufat, že nový Constantine zanechá podobnou stopu.
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Zdroj: Deadline