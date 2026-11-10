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Anthony Davis nastřílel 44 bodů. Washingtonu nestačil ani jeho téměř dokonalý večer

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Anthony Davis proměnil šestnáct z jednadvaceti střel, zapsal 44 bodů a třináct doskoků. Washington Wizards ale stejně prohráli na palubovce Detroitu 111:122. Pistons vítězství postavili na širším týmovém výkonu, zatímco hostům nepomohl ani jeden z nejvýraznějších individuálních večerů sezony.
Anthony Davis nastřílel 44 bodů. Washingtonu nestačil ani jeho téměř dokonalý večer

Anthony Davis nastřílel 44 bodů. Washingtonu nestačil ani jeho téměř dokonalý večer

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 11:11

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