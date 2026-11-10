Nový Jičín má nového starostu. Stal se jím Jiří Klein

Nový Jičín má nového starostu. Stal se jím Jiří KleinPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nový Jičín má nového starostu. Stal se jím Jiří KleinZdroj: poskytl Jiří Klein
Článek byl publikován 10.11.2026 11:13
Podíl nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji se během října zvýšil na 7,1 procenta. Úřad práce evidoval 55...
Bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dnes převzala mimořádné ocenění Ostravské univerzity za...
Karvinští zastupitelé na ustavujícím zasedání zvolili vedení města pro období 2026 až 2030. Primátorem...
Osmačtyřicetiletá žena zemřela v neděli večer po pádu z nejvyššího patra obchodního centra Nová Karolina v...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
- VIDEO: Třicetitunový domíchávač sjel v Ostravě do příkopu. Vytahoval ho jeřáb
- Nezaměstnanost v kraji vzrostla na 7,1 procenta. Práci hledá 55 tisíc lidí
- Za zásluhy o svobodu a demokracii. Ostravská univerzita ocenila Zuzanu Čaputovou
- Wolf byl zvolen primátorem Karviné. Jeho uskupení obsadí i pozice náměstků