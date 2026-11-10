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Sto míst, osm měsíců. Británie zase vyrábí tankové hlavně

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Výroba hlavní pro tanky a děla velké ráže se po dvaceti letech vrátila na britskou půdu. Společnost Rheinmetall UK spustila v Telfordu dělovou halu, která zaměstnává stovku vysoce kvalifikovaných pracovníků a vyrábí hlavně a závěry pro zbraňové systémy ráže 120 mm a 155 mm.
Sto míst, osm měsíců. Británie zase vyrábí tankové hlavně

Sto míst, osm měsíců. Británie zase vyrábí tankové hlavně

Zdroj: Wikimedia Commons, Cpl Si Longworth RLC
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 11:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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