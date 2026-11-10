Sto míst, osm měsíců. Británie zase vyrábí tankové hlavně

Podle britského ministerstva obrany tím ozbrojené síly získaly suverénní výrobní kapacitu, kterou neměly posledních deset let.
Z prázdné haly do plné výroby
Rheinmetall UK převzal areál v Telfordu na podzim 2025 a z prázdné budovy ho během osmi měsíců proměnil v plně běžící provoz. Podle agentury pro vyzbrojování (Defence Equipment and Support, DE&S), která spadá pod skupinu ředitele národního vyzbrojování (National Armaments Director Group), jde o první obnovení výroby velkorážových zbraní ve Spojeném království po dlouhé době. Hala má vyrábět hlavně a závěry pro děla ráže 120 mm a 155 mm, a to včetně houfnice RCH 155 a budoucích dělostřeleckých platforem.
Specialisty firma nabrala ze strojírenské oblasti kolem Telfordu a následně je vyškolila pro náročnou přesnou výrobu. Část přípravy proběhla přímo v mateřském závodě Rheinmetallu v německém Unterlüßu, kde britští pracovníci získali zkušenosti s přesnou výrobou, kontrolou kvality a produkcí specializovaných zbraní. Firma zároveň oznámila, že chce počet zaměstnanců dál navyšovat a budovat dlouhodobá partnerství s britskými malými a středními podniky, aby posílila domácí dodavatelský řetězec.
Reindustrializace jako motor růstu
Halu slavnostně otevřeli ministr obrany Wes Streeting, náčelník generálního štábu generál Sir Roly Walker a generální ředitel koncernu Rheinmetall AG Armin Papperger. Streeting projekt označil za ukázku rychlé reindustrializace a obranný průmysl popsal jako motor hospodářského růstu.
„Británie je zpět v byznysu výroby zbraní, které naše ozbrojené síly potřebují k obraně země proti našim protivníkům. Z prázdného areálu k plné výrobě za osm měsíců, to je rychlá reindustrializace v praxi. Sto kvalifikovaných pracovních míst ve světové výrobě a návrat produkce velkorážových zbraní na britskou půdu, přesně tak vypadá obrana jako motor růstu,“ uvedl Streeting.
Generálmajorka Lizzie Faithfull-Davies, ředitelka pro pozemní prostředí ve skupině ředitele národního vyzbrojování, zdůraznila, že obnovení suverénní výroby velkorážových hlavní dává armádě větší operační nezávislost, odolnost a schopnost v případě potřeby navýšit produkci. Investice má podle ní v příštím desetiletí přinést britské ekonomice více než 400 milionů liber (přibližně 11,7 miliardy Kč).
Otevření haly označila za významný okamžik pro britskou obrannou výrobu a zasadila ho do kontextu britsko-německé spolupráce.
„Je to silný příklad prohlubujícího se obranně-průmyslového vztahu mezi Spojeným královstvím a Německem, který odráží společnou ambici vyjádřenou v dohodě Trinity House: posílit náš průmysl, urychlit dodávky a zvýšit kolektivní bezpečnost NATO,“ řekla Faithfull-Davies.
Dohoda Trinity House a další investice
Projekt navazuje na dohodu Trinity House, kterou Londýn a Berlín podepsaly v říjnu 2024. Dohoda má prohloubit dvoustrannou obrannou spolupráci obou zemí a posílit odstrašení Severoatlantické aliance. Papperger otevření haly označil za důležitý milník pro Rheinmetall i pro Spojené království a připomněl, že firma se ve velmi krátkém čase posunula od závazku k reálné suverénní výrobní kapacitě.
„Spojené království je pro Rheinmetall dlouholetým a ceněným partnerem a dnes stavíme na již silném vztahu. Jsme odhodláni investovat ve Spojeném království dlouhodobě, rozšiřovat naši průmyslovou stopu a společně dodávat schopnosti potřebné pro budoucnost,“ uvedl Papperger.
Rheinmetall UK investuje v Británii i do obrněného vozidla Boxer a tanku Challenger 3. Britská vláda zároveň v rámci svého plánu obranných investic (Defence Investment Plan) počítá s částkou 298 miliard liber (přibližně 8,7 bilionu Kč) na čtyři roky.