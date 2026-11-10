Stál u začátků známé kapely: Přišla smutná zpráva o úmrtí jejího spoluzakladatele

Zemřel kytarista z Television. Zanechal po sobě výraznou stopu v historii rocku a dvě vlivná alba s legendární kapelou.
Hudební svět přišel o výraznou osobnost newyorské punkové scény. Ve věku 75 let zemřel Richard Lloyd, kytarista a jeden ze zakládajících členů kapely Television. Hudebník podlehl rakovině po několikaměsíčním boji, který začal po diagnóze letos na jaře. Zemřel v sobotu ráno ve svém domě v Tennessee, obklopený svými nejbližšími. Jeho jméno zůstává spojeno především s kapelou Television, která výrazně ovlivnila podobu kytarového rocku a punku druhé poloviny 70. let.
Television změnili pohled na punkovou kytaru
Lloyd založil Television v roce 1973 společně s Tomem Verlainem, Richardem Hellem a Billym Ficcou. Kapela se stala důležitou součástí tehdejší newyorské punkové scény a výrazně se odlišovala propracovanou kytarovou hudbou. Na konci 70. let vydala dvě studiová alba, která se později zařadila mezi nejvlivnější kytarové nahrávky rockové historie. Lloydova hra patřila k charakteristickým prvkům zvuku skupiny. Television se v roce 1978 rozpadli a Lloyd následně pokračoval jako sólový hudebník, uvádí Wikipedie. Vydal několik vlastních alb a spolupracoval s řadou dalších umělců, takže jeho kariéra rozhodně neskončila společně s původní kapelou.
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Hudebník se do Television znovu připojil v roce 2001. Návrat ale netrval dlouho a ze skupiny musel později kvůli zdravotním problémům znovu odejít. Jeho význam pro kytarovou hudbu přesto nezmizel a připomínali ho i další muzikanti. Kytarista Nels Cline se s Lloydem rozloučil slovy: „Odpočívej v pokoji, neklidná duše Richarda Lloyda. Ta klasická sóla z dob kapely Television mi rozhodně utkvěla v paměti v celé své ohromující bezchybné podobě. Byl to bezpochyby komplikovaný člověk. A byl to mistrovský muzikant. Děkuji ti, Richarde.“ Lloyd podle rodiny zemřel ve svém domě v Tennessee a do posledních chvílí s ním byla jeho manželka Sheila a pes Willie Mays.
Rodina uvedla, že Lloydovi lékaři letos na jaře diagnostikovali rakovinu žlučovodů. V játrech se mu vytvořilo několik nádorů a jeden z nich nebylo podle lékařů možné chirurgicky odstranit. Po několikaměsíčním boji tak hudebník zemřel ve věku 75 let, jen několik měsíců před svými 76. narozeninami, jak potvrdil Rolling Stone. Zpráva zasáhla také jeho fanoušky, kteří na sociálních sítích připomínali především jeho charakteristickou kytarovou hru. Jeden z nich napsal: „Kytarová hra Richarda Lloyda pomohla utvářet celou hudební éru. Ať jeho odkaz žije dál v každé notě, kterou zahrál. Odpočívej v pokoji.“
Lloyd po sobě zanechal nejen sólovou tvorbu, ale především nahrávky Television, které dodnes patří k důležitým bodům historie kytarového rocku. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o dalším smutném skonu, a sice houslisty Antona Lehotského.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu RollingStone, Wikipedie, Facebook Nels Cline
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