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Stál u začátků známé kapely: Přišla smutná zpráva o úmrtí jejího spoluzakladatele

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Zemřel kytarista z Television. Zanechal po sobě výraznou stopu v historii rocku a dvě vlivná alba s legendární kapelou.
Svíčky

Svíčky

Zdroj: Fotografie: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 10:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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