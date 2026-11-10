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Steam začal ukazovat skutečná FPS tisíců her. Valve chce novinku přinést i na PC

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Steam začal zobrazovat skutečnou snímkovou frekvenci her na Steam Decku. Údaje pocházejí přímo od hráčů a umožňují odhalit také propady výkonu. Valve plánuje podobnou funkci rozšířit na běžné počítače.
Steam začal ukazovat skutečná FPS tisíců her. Valve chce novinku přinést i na PC

Steam začal ukazovat skutečná FPS tisíců her. Valve chce novinku přinést i na PC

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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