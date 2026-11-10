Steam začal ukazovat skutečná FPS tisíců her. Valve chce novinku přinést i na PC

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Valve přidalo do Steamu funkci, která může výrazně usnadnit rozhodování
o nákupu her. Na stránkách tisíců titulů se nově zobrazují údaje o skutečné snímkové frekvenci na Steam Decku. Nejde přitom o odhady výrobce ani výsledky laboratorních testů. Steam využívá anonymizovaná data přímo od hráčů, kteří souhlasili s jejich sdílením.
Dosavadní systém označování kompatibility totiž neříká všechno. Hra může získat zelené hodnocení Verified, přesto nemusí dosahovat snímkové frekvence, kterou hráč očekává. Naopak titul označený jako Unsupported může být za určitých okolností použitelný. Nová statistika umožňuje posoudit výkon podle reálného provozu.
Podle oficiálního oznámení Valve už systém obsahuje výsledky pro tisíce her. Zahrnuje tituly s hodnocením Verified, Playable i Unsupported. Další budou přibývat s rostoucím množstvím nasbíraných dat.
Hry a FPS
Foto: Magnific
Steam ukáže nejen průměrné FPS, ale také propady výkonu
Nové informace najdou hráči přímo na stránce konkrétní hry v obchodě Steam. Stačí otevřít sekci Steam Deck Compatibility a zvolit možnost Learn more. Stejné údaje jsou dostupné také v knihovně her, zatím však pouze v beta verzi klienta Steam.
Vedle průměrné snímkové frekvence nabízí Valve podrobnější histogram. Ten znázorňuje, jak často se hra pohybovala v
jednotlivých pásmech FPS. Jde o důležitý rozdíl oproti jedinému průměrnému číslu.
Představme si například dvě hry, které vykazují průměrných 45 FPS. Zatímco první může většinu času běžet poměrně stabilně, druhá může střídavě dosahovat vysokého výkonu a nepříjemně se zasekávat. Samotný průměr tento rozdíl neodhalí, histogram ale pomůže rozpoznat četnost propadů.
Valve zároveň upozorňuje na určitá omezení. Statistiky zahrnují zařízení se standardními limity snímkové frekvence, tedy 60 FPS pro Steam Deck LCD a 90 FPS pro Steam Deck OLED. Systém ovšem nezohledňuje individuální nastavení grafických detailů přímo ve hrách.
Výsledná hodnota proto není zárukou, že konkrétní hra poběží na každém Steam Decku úplně stejně. Záleží také na zvolených detailech a dalších nastaveních. Některé rozdíly v histogramu navíc mohou souviset se synchronizací obrazu VSync, nikoliv pouze s nedostatečným výkonem.
Valve také stanovilo minimální množství nasbíraných údajů, které musí hra splnit, aby se její statistiky zobrazily. Pokud tedy u některého titulu FPS chybí, nemusí to znamenat problém s jeho optimalizací.
Další na řadě jsou klasické počítače
Steam Deck představuje pro Valve vhodný výchozí bod, protože jednotlivá zařízení používají srovnatelnou hardwarovou konfiguraci. U běžných počítačů bude situace složitější. Výkon totiž ovlivňují rozdílné grafické karty, procesory, velikost operační paměti i nastavení her.
Společnost přesto potvrdila záměr rozšířit sběr anonymizovaných údajů také na desktopové počítače. Uživatelé beta verze klienta Steam už mohou udělit souhlas s jejich poskytováním. Později má být tato možnost dostupná všem zákazníkům.
Zatím však Valve neoznámilo konkrétní termín, kdy začne na stránkách her zobrazovat také výkonnostní statistiky běžných PC. Není ani jasné, jakým způsobem budou výsledky rozděleny podle jednotlivých hardwarových konfigurací.
Právě tato otázka přitom rozhodne o skutečné užitečnosti budoucí funkce. Průměrná hodnota získaná z výkonných herních sestav by majitelům levnějších počítačů mnoho neřekla. Smysluplnější by bylo porovnávání výsledků podle konkrétních grafických karet nebo výkonových kategorií.
Prozatím mohou majitelé
Steam Decku novinku využívat při výběru her a porovnávat skutečnou plynulost s oficiálním hodnocením kompatibility. Sdílení vlastních údajů lze zapnout nebo vypnout v nastavení účtu Steam v části Data & Browsing pod položkou Anonymous Game Framerate Data. Podle Valve se do sběru dobrovolně zapojila většina uživatelů Steam Decku.
Pokud se společnosti podaří podobně přehledné statistiky nabídnout také pro počítače, hráči by mohli získat další praktický podklad pro nákup. Dnes se často musí spoléhat na systémové požadavky, uživatelské recenze nebo samostatné benchmarky. Reálný výkon přímo na stránce hry by jim část tohoto hledání ušetřil.
Zdroje