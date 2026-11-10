TOP 10 nejhodnotnějších českých fotbalistů současnosti. Vládnou legionáři ze zahraničí

10) Radek Vítek (9 milionů eur)
V srpnu se rozhodl pro vidinu většího herního vytížení a stabilního zázemí rozhodl opustit Manchester United a přestoupit do druholigového Middlesbrough. Na této adrese stihl v této sezoně odchytat již 14 zápasů v Championship a připsat si 3 čistá konta.
09) Robin Hranáč (10 milionů eur)
Zkušený obránce s minulostí v Plzni či v Pardubicích absolvuje již třetí sezonu v Bundeslize, kde hájí barvy Hoffenheimu. Český reprezentant se aktuálně léčí se zraněným kolenem, v právě probíhajícím ročníku německé nejvyšší soutěže má na svém kontě pouze 5 startů.
08) Adam Hložek (10 milionů eur)
Reprezentační i klubový kolega Robina Hranáče taktéž figuruje na seznamu zraněných hráčů. Adam Hložek si přivodil svalové zranění a zatím není jisté, zda bude moci českému národnímu týmu v nadcházejících dvou týdnech pomoci. V Bundeslize má na svém kontě 8 startů, ve kterých zaznamenal 2 góly a 1 asistenci.
07) Štěpán Chaloupek 10 milionů eur)
V létě o něj měli zájem zvučné evropské klubu, ale Štěpán Chaloupek se rozhodl zůstat ve Slavii. Aktuálně nejhodnotnější česká tvář Chance Ligy patří k oporám sešívaných. V deseti ligových zápasech si připsal 1 trefu a 1 asistenci, objevil se také ve 2 zápasech ligové fáze Ligy mistrů.
06) Martin Vitík (13 milionů eur)
Odchovanec pražské Sparty tráví už svou druhou sezonu v italské Serii A, kde obléká dres Bologně. Talentovaný obránce se však o své místo v sestavě musí přetlačovat se spoluhráči, což vede k tomu, že má na svém kontě zatím pouze jen 3 ligové starty. Jeden start si připsal také v aktuálním ročníku Coppa Italia.
05) Patrik Schick (18 milionů eur)
Bundesligový kanonýr v létě oznámil konec v české reprezentaci, ale nový kouč i veřejnost doufají, že si brzy svůj záměr rozmyslí. Patrik Schick se těší skvělé formě, v aktuálním ročníku německé nejvyšší soutěže zaznamenal 7 gólů a 2 asistence v 8 zápasech, 2 trefy vygeneroval také během 4 zápasů v Evropské lize.
04) Antonín Kinský (18 milionů eur)
Po sbírání zkušeností v Pardubicích a Slavii se rozhodl hledat štěstí v Anglii. Týmová jednička Tottenhamu v této sezoně dostává důvěru trenéra Spurs, což se odráží i na jejím sebevědomí. Antonín Kinský má na svém kontě v aktuální sezoně 10 startů v Premier League, ve 4 případech se jednalo o čisté konto.
03) Pavel Šulc (20 milionů eur)
Po výborné minulé sezoně se mu smůla lepší na paty a kupí se zranění, jenž jej limitují v dalším rozletu. Vinou nich nestihl Pavel Šulc start nové sezony a také nyní není Lyonu k dispozici. Jeho poranění kolene si vyžádá čtyřměsíční pauzu, pomoci tedy nemůže ani českému národnímu týmu.
02) Ladislav Krejčí (20 milionů eur)
V minulé sezoně nedokázal s Wolves udržet prvoligovou příslušnost a sestoupil do druhé nejvyšší anglické ligy. Český reprezentační kapitán patří mezi opory svého týmu, což dokazuje 9 startů v aktuálním ročníku Championship. Blýskl se v nich 2 góly a stejným počtem asistencí.
01) Lukáš Horníček (27 milionů eur)
V létě vyměnil Portugalsko za Anglii, stal se novou týmovou jedničkou Newcastlu United. Straky na něj v Premier League vsází, v 9 zápasech mezi ostrovní elitou se může pochlubit 2 čistými konty. Jeho vystupování naznačuje, že jeho aklimatizace na jednu z nejlepších ligových soutěží na světě nebude problém.
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