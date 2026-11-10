Unášel lidi a pracoval pro tajnou službu. Netflix ukáže příběh podle skutečnosti. Gangstera hraje hvězda Papírového domu

Nečekejte žádné vaření s Gordonem Ramseym, nicméně záchvaty vzteku a nože tento
seriál také určitě nabídne. Argentinská kriminální novinka Gordon zavede diváky do nebezpečného světa za oponou, ve kterém se zločin prolíná s politikou a tajnými službami. V hlavní roli Aníbala Gordona, kriminálníka, jehož život inspiroval knižní předlohu, se představí herec Rodrigo de la Serna. Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Z obchodníka mafiánem
Seriál uvede příběh Aníbala Gordona, který se v
Argentině sedmdesátých let promění z nenápadného zloděje v nebezpečného vraha. Za touto stručnou zápletkou stojí skutečná postava spojená s jednou z nejtemnějších kapitol poměrně nedávné historie země.
Gordon nechvalně proslul jako vůdce gangu, který v sedmdesátých a osmdesátých letech organizoval únosy a loupeže. Jeho působení přitom přesahovalo běžné podsvětí – byl napojený také na zpravodajské prostředí a politiky. Právě propojení kriminálního světa s mocenskými strukturami má být jedním z klíčových témat nové minisérie.
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Přestože seriál vychází z reálných událostí, nejde přímo o dokumentární rekonstrukci. Tvůrci zadaptovali stejnojmennou knihu argentinského novináře a spisovatele Marcela Larraquyho, která vznikla na základě dlouholetého studia Gordonova života. Larraquy navíc nezůstal pouze autorem předlohy – podílel se společně s Marcosem Osoriem Vidalem a Pablem Traperem i na scénáři jako asi nejpovolanější a nejznalejší osoba, která se příběhem mafiána podrobně zabývala už před vznikem seriálu.
Foto: Netflix Kdo byl ve skutečnosti Aníbal Gordon?
Za seriálovou postavou stojí argentinský král organizovaného zločinu. Aníbal Gordon už odmala páchal malé zločiny a později založil gang mladých mužů. Působil v letech 1968 až 1984 jako agent argentinské zpravodajské služby a byl podezírán z vedoucí role v krajně pravicové „jednotce smrti“ Triple A, která útočila na levicové politické odpůrce, umělce, kněze, historiky nebo členy odborů. Příslušnost k této organizaci popíral, přiznal ale působení v tajném detenčním středisku, kde za vojenské diktatury docházelo k mučení a popravám.
Po zatčení v roce 1984 čelil obviněním z únosů a politicky motivovaných vražd. V říjnu 1986 byl odsouzen k šestnácti letům vězení, ale v září následujícího roku zemřel na rakovinu plic.
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Pokud vás na kriminálních seriálech zajímá nejen samotný zločin, ale také prostředí a podmínky, které ho umožňuje, má tato argentinská minisérie slibný námět. Místo dalšího příběhu o osamělém gangsterovi totiž nabídne pohled na muže, jehož působení spojovalo podsvětí, politiku i zpravodajské služby.
Důležitou součástí návratu do minulosti budou také kostýmy. Zajímavostí je, že je měl na starosti Julio Suárez, držitel španělské ceny Goya za kostýmní výpravu úspěšného filmu
Sněžné bratrstvo. Vedle hlavní role v podání Rodriga de la Serny, bude v seriálu hrát i Matías Recalta, Matías Mayer a Camil Peralta.
Krimi Gordon dorazí na Netflix v listopadu, přesné datum však zatím nebylo oznámeno.
Zdroje: , Netflix , Buenos Aires Herald Peris Costumes