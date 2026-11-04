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Brambory po vykopání nikdy nemyjte vodou. Poškozená slupka spustí hnilobu a do jara přijdete o zásoby ze sklepa

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Umytá brambora vypadá v bedně vzorně, voda na slupce však otevírá cestu měkké hnilobě. Odborníci proto radí hlízy před zimním uložením nemýt.
Brambory po vykopání nikdy nemyjte vodou. Poškozená slupka spustí hnilobu a do jara přijdete o zásoby ze sklepa

Brambory po vykopání nikdy nemyjte vodou. Poškozená slupka spustí hnilobu a do jara přijdete o zásoby ze sklepa

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.11.2026 16:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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