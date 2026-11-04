Brambory po vykopání nikdy nemyjte vodou. Poškozená slupka spustí hnilobu a do jara přijdete o zásoby ze sklepa

Zářijové odpoledne, záhon za chalupou, kbelík vody u plotu. Mnoho zahrádkářů hlízy po vykopání rovnou opláchne, aby do sklepa šly čisté. Právě tím si ale koledují o potíže. Na mokrém povrchu, v očkách a v drobných oděrkách se drží vodní film, kterým do hlízy pronikají bakterie. V chladném sklepě navíc vlhkost mizí pomalu. Výzkumný ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě i americké univerzitní poradenské služby se shodují: brambory určené na zimu se před uskladněním nemyjí. Hlína se nechá oschnout, opatrně se setřese a voda přijde na řadu až v kuchyni. Z toho plyne závěr, který zní proti intuici. Hlíza se zaschlou zeminou může přečkat zimu lépe než ta vydrhnutá do hladka.
Proč voda na bramborách láká hnilobu až do sklepa
Měkká hniloba potřebuje dvě věci: vstupní bránu a vlhko. Bakterie podle Univerzity státu Maine pronikají do hlízy hlavně ranami, lenticelami, tedy drobnými průduchy ve slupce, a místy, kde ulpívá voda. Mokrá půda při sklizni, nezralost hlíz a mechanické poškození jejich šance dál zvyšují. Kyslíku je v hustě naskládané vrstvě málo, takže se infekci daří ještě lépe.
Havlíčkobrodský ústav v příručce
Skládkové choroby u brambor popisuje, jak se rozklad šíří ze špatně vysušených ložisek na sousední zdravé kusy. Jedna zapařená hlíza tak dokáže nakazit okolí. Vodnatá hniloba se podle ústavu ozve často už během prvního týdne po sklizni, jiné mokré hniloby se projeví až po několika týdnech v bedně. Rychlost určuje teplota, vlhkost a míra infekce.
Příznaky bývají nezaměnitelné:
vodnaté či měkké skvrny a propadlá místa na slupce, slizovitý rozpad dužniny, která hnědne až černá, později pronikavý zápach, který prozradí ložisko dřív, než ho člověk uvidí.
Kdo jednou rozbalil bednu, ve které se uprostřed rozteklo několik hlíz, ví, že s takovou partií už je hodně práce.
Čistá brambora ještě nemusí být zdravá
Zvyk mýt má logický základ. Na omyté hlíze jsou líp vidět řezy, praskliny i skvrny po chorobách, takže se snáz vytřídí. ÚKZÚZ proto po deštivé sklizni opláchnutí připouští, ovšem jen s následným důkladným prosušením. Mytí má tedy výhodu při kontrole, při skladování však nevýhodu.
Poradenská služba Univerzity státu Illinois rozlišuje dvě skupiny zeleniny. Tu, která se sní během pár dní, lidé běžně oplachují hned. Plodiny určené k dlouhému ležení, mezi nimi brambory, by se mýt neměly. U nich se klade důraz na něco jiného: suchou a pevnou slupku, zacelené oděrky a co nejméně volné vody.
Kdo brambory myje léta a škody nepozoroval, mohl mít štěstí v podobě suchého podzimu, provětrávaného sklepa nebo rychlé spotřeby. Pro bedny, které mají vydržet do března, však podle nás platí jednoduchá úvaha: zaschlý povlak hlíny hlízu nijak neohrožuje, zato zbytková vlhkost pod ním ano. Rozhoduje stav slupky, vzhled je až druhořadý.
Zdroj fotografie: Freepik Dva týdny ve stínu: jak hlízy po kopání osušit a zahojit
Bezpečný postup se skládá z několika kroků za sebou a žádný z nich nestojí za přeskočení:
Kopat vyzrálé hlízy, jejichž slupka se při přejetí palcem neloupe. Nechat zeminu na hlízách oschnout. Jemně setřást či okartáčovat přebytečnou hlínu, bez drhnutí. Rozložit brambory v tenké vrstvě ve stínu nebo v tmavém, vzdušném prostoru. Dopřát jim období hojení, během něhož se drobná poranění zacelí. Znovu je přebrat a měkké, naříznuté či skvrnité kusy dát stranou k rychlé spotřebě.
Slunce na sušení nepatří. Světlo totiž podle Národního zdravotnického informačního portálu vede k zelenání hlíz a hromadění solaninu.
Jednotlivé zdroje se mírně liší v nárocích na hojení:
Zdroj Teplota Vlhkost vzduchu Délka VÚB Havlíčkův Brod 15 až 18 °C neuvádí do osušení a zahojení Univerzita v Nebrasce 15,5 až 21 °C 80 až 90 % 10 až 14 dní Státní univerzita v Iowě 10 až 16 °C 85 až 90 % 2 týdny Státní univerzita v Utahu neuvádí neuvádí 2 až 3 týdny
Pro českou zahradu z tabulky vychází zhruba dvoutýdenní pauza v garáži, kůlně nebo na zastřešené verandě při teplotě mírně pod pokojovou. Havlíčkobrodští výzkumníci k tomu přidávají pojem „vydýchání“: hlízy se po sklizni zbaví přebytečného tepla a vlhkosti dřív, než putují do studeného sklepa.
Sklizeň po dešti a zablácené brambory: kdy výjimka dává smysl
Letošní podzim nabídl kopání v obou podobách. Podle
ČHMÚ bylo září 2026 teplotně nadnormální a srážkově normální, s úhrnem 44 mm, což odpovídá 73 % dlouhodobého průměru. Výraznější srážky ovšem přišly v několika dnech a místy překročily 30 mm za den. Kdo kopal po takovém dešti, tahal ze země hroudy mazlavého bláta.
Pro tyto případy existuje úzká výjimka. Státní univerzita Jižní Dakoty připouští velmi jemné umytí hlíz, které jsou extrémně zablácené, s následným sušením na vzduchu. Postup by měl vypadat zhruba takto: krátký oplach bez kartáče, rozložení v jedné vrstvě na savý a vzdušný podklad, průvan, občasné otočení. Do sklepa až ve chvíli, kdy na povrchu nezůstane jediné vlhké místo. Teprve potom začíná standardní dvoutýdenní hojení.
Kdo už letos brambory umyl, ztrátu jistou nemá. Zásobu ovšem čeká režim „sucho a kontrola“: dosušit v jedné vrstvě, vyřadit podezřelé kusy, uložit vzdušně a první týdny nahlížet do beden častěji.
Sklep na zimu: chlad, tma a pravidelné přebírání
Po zahojení přichází dlouhá fáze.
Výzkumný ústav bramborářský doporučuje pro zimní uložení 4 až 6 °C a relativní vlhkost vzduchu 93 až 98 %. Státní univerzita v Iowě doporučuje zhruba 4 °C a 90 až 95 %. Vysoká vlhkost vzduchu brání vadnutí hlíz, kondenzace na nich ale vzniknout nesmí. Proto je důležité větrání a ukládání do laťkových beden, přepravek či jutových pytlů. Uzavřené plastové nádoby odborníci z Jižní Dakoty nedoporučují, protože se v nich vzduch nehýbe.
Přílišný chlad škodí chuti. Kolem nuly se škrob mění na cukr a brambory sládnou, mráz pod 0 °C je poškodí nevratně. Tma je nutností, aby slupka nezelenala. Zelené části se odkrajují a silně zelené hlízy patří pryč.
Volba odrůdy rozhoduje také. Rané brambory vydrží podle NZIP asi týden, středně rané dva až čtyři měsíce, pozdní mnohem déle. Univerzita v Nebrasce dodává, že pozdní odrůdy se skladují lépe i proto, že se sklízejí za chladnějšího počasí.
Klíčová je kontrola. První dva až tři týdny po uložení se vyplatí nahlížet do beden zhruba každých pár dní, hlavně po sklizni za mokra. Během zimy postačí přebírka jednou za několik týdnů. Každý měknoucí kus je nutné vyjmout hned, než předá infekci sousedům.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková