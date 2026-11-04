Kapitánovi nabídl 250 tisíc korun za to, že nenastoupí. Slovenská policie obvinila hokejistu ze sportovní korupce

Zprávu zveřejnila 3. listopadu 2026 tisková agentura TASR s odkazem na mluvčího Prezidia Policejního sboru Romana Hájka. Profesionální hokejista z druhé nejvyšší slovenské soutěže měl přes mobilní aplikaci oslovit dva hráče soupeřova týmu. Jednomu nabídl 3 000 eur, tedy asi 73 tisíc korun. Druhému, který byl zároveň kapitánem a asistentem trenéra, 10 000 eur, zhruba 243 tisíc korun. Kapitán měl za tuto částku do zápasu nenastoupit. Oslabený soupeř měl prohrát a tým obviněného se měl udržet v soutěži. Jméno hokejisty, kapitána ani klubů policie nezveřejnila. Stejně tak zůstává neznámé, o který zápas šlo a jak skončil.
Dvě zprávy, dvě částky a jeden cíl
Podle policejního popisu nešlo o sázkařskou manipulaci, jakou známe z velkých fotbalových kauz. Za nabídkou nestál anonymní syndikát, který potřebuje konkrétní skóre. Motiv byl čistě soutěžní: výhra, která by týmu obviněného pomohla zůstat v lize.
Volba cíle přitom dává smysl. Kapitán, který zároveň pomáhá u střídačky, je pro tým víc než jen jeden hráč v sestavě. Jeho absence oslabí hru na ledě i vedení mužstva během utkání. Proto také dostal vyšší nabídku. Druhý hráč měl dostat zhruba třetinu.
Policie uvedla, že komunikace probíhala přes mobilní aplikaci. Kterou, neupřesnila. Nezveřejnila ani to, jak zprávy získala jako důkaz. Slovenský trestní řád umožňuje zajistit data ze zařízení i od poskytovatelů služeb. Jestli vyšetřovatelé postupovali právě takto, zatím není známo.
Kauzu policie kvalifikuje jako pokračovací přečin. To znamená, že nejde o jediný izolovaný úkon, ale o sérii jednání se stejným záměrem. V tomto případě o nejméně dvě oslovení dvou různých hráčů.
Všechny informace o obviněném zatím pocházejí od policie. TASR i policejní mluvčí opatrně píší, že obviněný „měl nabídnout“. Jde o obvinění, nikoli o rozsudek, a do pravomocného rozhodnutí soudu platí presumpce neviny.
Od podnětu k obvinění uběhlo přes rok a půl
Slovenský svaz ledního hokeje (SZĽH) ve stanovisku pro TASR uvedl, že podnět přišel „z klubového prostředí“ už v únoru 2025. Svaz se jím začal zabývat a postoupil ho k prověření podle svých předpisů a zákona. Konkrétního oznamovatele nejmenoval.
Z toho plyne podstatná věc pro časové zařazení. Zápas se s největší pravděpodobností hrál nejpozději v sezoně 2024/2025, tedy v době boje o záchranu na jejím konci. Bez určení konkrétního utkání to ale zůstává dedukce. Mezi podnětem a zveřejněním obvinění tak uběhlo zhruba dvacet měsíců.
Otevřená zůstává také otázka, jak se zachoval sám kapitán. Zdroje neříkají, zda nabídku odmítl, přijal, nebo ji sám ohlásil. Lákavá verze o poctivém kapitánovi, který šel rovnou za vedením klubu, v zatím zveřejněných informacích oporu nemá. Doloženo je jen to, že podnět vzešel z klubového prostředí.
Soutěž, ve které se vše odehrálo, nese mediální název TIPOS Slovenská hokejová liga. Formálně jde o 1. ligu seniorů. Podle směrnice SZĽH je to druhá nejvyšší profesionální soutěž na Slovensku, hned pod extraligou. V sezoně 2025/2026 v ní působí dvanáct licencovaných klubů a navíc projekt JOJ ŠPORT Slovensko 18. Nejde tedy o amatérskou „druhou ligu“, ale o profesionální hokej, kde hráči mají smlouvy a kluby rozpočty.
Přímá česká stopa ze zveřejněných informací nevyplývá. Protože jména hráčů ani klubů známá nejsou, nelze ji ale ani vyloučit.
Stačí nabídnout. Výsledek zápasu není rozhodující
Pro pochopení celé kauzy je klíčová jedna věc: obviněný nemusel nic zmanipulovat, aby se dostal do potíží. Slovenský trestní zákon v § 336b trestá už slib, nabídku nebo poskytnutí úplatku za ovlivnění průběhu nebo výsledku sportovní soutěže. Jestli kapitán nakonec nastoupil a jak zápas dopadl, je pro samotnou trestnost druhořadé.
Základní sazba za sportovní korupci je na Slovensku až tři roky vězení. Při přitěžujících okolnostech, například podle rozsahu činu nebo postavení pachatele, může stoupnout na jeden až pět let, dva až sedm let, nebo dokonce tři až deset let. Konkrétní trest bude záviset na právní kvalifikaci a na tom, zda prokurátor podá obžalobu.
Česko k věci přistupuje jinak. Samostatnou skutkovou podstatu „sportovní korupce“ nemá. Podle Policie ČR se korupce postihuje hlavně přes obecné paragrafy o přijetí úplatku, podplacení a nepřímém úplatkářství.
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|Slovensko
|Česko
|Právní úprava
|samostatný § 336b (sportovní korupce)
|obecné podplacení (§ 332)
|Základní sazba
|až 3 roky
|až 2 roky
|Přísnější sazby
|1 až 5, 2 až 7, nebo 3 až 10 let
|1 až 6 let
|Trestná je už nabídka
|ano
|ano
Slovenská úprava je tedy na sport cílenější a v horní hranici přísnější. Podle nás to dává smysl. Sportovní korupce má specifickou oběť: nejen soupeře, ale i diváky, sponzory a všechny, kdo věří, že výsledek na ledě je skutečný.
Druhý trest může přijít od svazu
Trestní řízení je jen jedna kolej. Druhou je sportovní disciplína, a ta může dopadnout dřív i tvrději, než by čekal leckdo z mimosportovního prostředí.
Disciplinární řád SZĽH za nabídnutí, slíbení nebo poskytnutí neoprávněné výhody stanoví:
- první případ: zastavení činnosti nebo výkonu funkce na 6 až 12 měsíců,
- opakovaný případ: vyloučení ze svazu a pokuta až 10 000 eur, tedy zhruba 243 tisíc korun,
- závažný nebo opakovaný případ: až doživotní zákaz účasti na hokejových aktivitách.
Maximální pokuta podle řádu přesně odpovídá částce, kterou měl obviněný nabídnout kapitánovi. A ještě jedna věc stojí za pozornost: odpovědnost za narušení integrity soutěže a sportovní korupci se podle řádu nepromlčuje. Dvacet měsíců mezi podnětem a obviněním tedy na disciplinární stránce nic nemění.
Do hry vstupuje i zákon o sportu. Ten ukládá sportovní organizaci pozastavit činnost sportovce, jakmile na něj padne obžaloba za sportovní korupci. Pokud by byl odsouzen, musí svaz uložit zákaz činnosti nejméně na dva roky. Stejný zákon také zakazuje všem zapojeným do soutěže sázet na zápasy, jichž se účastní, a to i přes třetí osobu. O sázkách ale policie v této kauze nemluví.
Proč je nižší soutěž zranitelnější
Slovenský hokej podobnou aféru už zažil. V roce 2016 dostali tři junioři HC Košice podmíněné tresty za pokus ovlivnit zápas proti Michalovcím. Jeden odešel s dvouletou podmínkou, dva další se šestiměsíční. Trestní oznámení tehdy podal sám klub. Mnohem větší rozměr měla fotbalová kauza z roku 2018, kdy Slovenský fotbalový svaz spolu s policií odhalil manipulaci zápasů kvůli sázkám se zapojením organizované skupiny a pozastavil činnost řadě hráčů i jednomu trenérovi.
Mezinárodní hráčská organizace FIFPRO popisuje opakující se vzorec. Manipulátoři si vybírají zápasy, kde je riziko odhalení menší. Typicky jde o nižší soutěže s malým mediálním dohledem a nižšími platy. Zranitelnější jsou hráči ve finančních potížích nebo s nevyplacenými mzdami.
Druhá nejvyšší slovenská soutěž takovému prostředí odpovídá: méně kamer, méně novinářů a méně peněz než v extralize. O finanční situaci obviněného ani zúčastněných klubů se ale nic neví. Policie uvádí jen motiv udržení v soutěži. Dá se čekat, že pro hráče v takové lize znamená sestup víc než sportovní neúspěch. Může jít o smlouvy, příjmy a další kariéru. V tomto konkrétním případě to ovšem potvrzené není.
Policie zároveň vyzvala sportovce, trenéry a funkcionáře, aby jakoukoli nabídku úplatku nebo pokus o ovlivnění výsledku bezodkladně hlásili. Zákon o sportu navíc ukládá povinnost informovat o podezření na manipulaci národní svaz. V praxi to znamená nevyjednávat, uchovat komunikaci a obrátit se na klub, svaz i policii.
Podle zveřejněných informací stála celá kauza na několika zprávách odeslaných z mobilu a na jedné úvaze, že absence jediného hráče může rozhodnout o záchraně. Ať už kapitán tehdy nastoupil, nebo ne, ty zprávy dnes leží ve vyšetřovacím spisu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka