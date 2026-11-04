Vysušený kávový lógr pojme třikrát víc vosku než dřevěná tříska. Podpalovač z odpadu pak hoří čtvrt hodiny bez jediného fouknutí

Spotřebovaná káva se skládá z drobounkých úlomků zrn. Mezi nimi zůstávají mezery a samotné částice mají členitý, pórovitý povrch. Roztavený parafín tak neulpí jen navrch, ale prosákne celou vrstvou a vyplní každou skulinu. Po vychladnutí vznikne kompaktní hmota, v níž jemné zrnko drží vosk zhruba tak, jako buničina drží inkoust.
Proč suchý kávový lógr spolkne tolik vosku
Vědci se savostí kávového odpadu zabývají dlouhodobě. Studie publikovaná v databázi PMC popsala aerogely vyrobené ze spotřebované kávy a celulózy a doložila jejich vysokou porozitu i schopnost pohlcovat oleje. Kuchyňský lógr sice prochází podstatně jednodušší úpravou než laboratorní vzorek, princip však zůstává podobný. Velká plocha drobných zrn nabízí vosku obrovské množství míst, kam se usadit.
Klíčem je sucho. Voda obsazuje tytéž póry, které má později zaplnit parafín, a ten se k vlhkému materiálu prostě nedostane. Mokrý lógr navíc při styku s horkým voskem prská a kouří a hotový kus pak neochotně chytá. Je proto třeba lógr nejprve vysušit na slunci, v sušičce nebo v troubě při zhruba 121 °C, dokud nebude sypký a lehký.
Parafín jako skrytý motor patnáctiminutového plamene
Káva sama o sobě dodá ohni jen málo. Hlavní energii obstará parafín, jehož výhřevnost podle tabulek amerického úřadu
NIST činí 43,1 MJ/kg. Pro představu: suché dřevo nabízí zhruba 15 až 18 MJ/kg, vosk tedy v každém gramu ukrývá více než dvojnásobek. Čím více parafínu směs udrží, tím déle plamen vydrží.
Mechanismus připomíná svíčku. Nehoří pevný vosk, nýbrž jeho páry. Plamen roztaví povrchovou vrstvu, tekutina vzlíná mezi zrnky lógru k místu hoření, odpaří se a shoří. Lógr tu supluje knot a zároveň zásobník. Vosk se k ohni dostává postupně a kostka se nespálí najednou, ale odhořívá rovnoměrně.
Každá složka podpalovače tak plní vlastní úkol. Papírový karton a vložený kávový filtr chytnou od sirky během okamžiku. Lógr drží parafín pohromadě a dávkuje ho plameni. Vosk pak dodává výkon, který stačí, aby se rozhořely třísky nad ním. Díky tomu není nutné foukat ani rozdmýchávat, pokud má kus přístup vzduchu a nad ním leží připravené drobné suché dřevo.
Podpalovač z lógru krok za krokem
Na výrobu postačí věci, které běžná domácnost většinou vyhazuje: lógr, papírový karton od vajec, použité papírové filtry, krabička sirek a parafín, případně zbytky starých svíček.
Vysušte lógr v tenké vrstvě na plechu. Do kartonu ho nesypte vlhký s představou, že doschne tam. Rozmočí papír, může zplesnivět a vosk do něj nepronikne. Naplňte kapsy kartonu lógrem zhruba do dvou třetin. Do každé můžete zastrčit kousek filtru nebo sirku hlavičkou nahoru, usnadní zapálení. Rozpusťte vosk ve vodní lázni, tedy v plechovce či menším hrnci postaveném do většího s vroucí vodou. Přímo na plotně ani nad plamenem parafín nikdy netavte. Hlídejte teplotu. Svíčkový parafín taje už kolem 54 až 56 °C. Jakmile se z něj začne kouřit, okamžitě ho odstavte. Podle amerického úřadu pro bezpečnost práce OSHA vzplane přibližně při 199 °C a NIST uvádí rozmezí 204 až 271 °C podle typu vosku. Zalévejte pomalu a karton přitom položte na nehořlavou podložku. Lógr bude vosk vpíjet, takže lijte na několikrát, dokud se hladina neustálí. Nechte ztuhnout a pak karton rozstříhejte nebo rozřežte na jednotlivé kostky.
Skautky ze severní Kalifornie ve své příručce pro pobyt v přírodě doporučují vodní lázeň právě kvůli bezpečnosti. Upozorňují také, že chuchvalce ze sušičky prádla, dřív oblíbená náplň domácích podpalovačů, mohou u moderních textilií obsahovat nežádoucí chemické látky. Kávový lógr pochází z kuchyně, takže tuto nevýhodu nemá.
Hotové kostky ukládejte do uzavřené krabice nebo sáčku, v suchu, mimo slunce, zdroje tepla a dosah dětí. Od potravin je raději oddělte.
Za kolik korun vyjde kávový podpalovač proti dřevité vlně
Jedinou položkou, za kterou obvykle zaplatíte, je parafín. Český e-shop se svíčkařskými potřebami prodává kilogram sypkého svíčkového parafínu za 139 Kč. Pokud jedna kapsa kartonu spotřebuje kolem patnácti gramů vosku, vyjde podle našeho odhadu jeden kus zhruba na 2 Kč. Se zbytky svíček, které by jinak skončily v koši, klesne cena téměř k nule.
Kávový podpalovač PE-PO dřevitá vlna Složení lógr, karton, parafín dřevitá vlna, parafín Cena za kus cca 2 Kč, se zbytky svíček téměř nic 2,65 Kč (84,90 Kč za 32 ks) Doba hoření kolem 15 minut 7 až 10 minut Pohodlí vlastní výroba, kusy se liší hotové, jednotné balení
Kupovaný podpalovač z dřevité vlny stojí na totožném principu: savý přírodní nosič napuštěný parafínem. Domácí kávová varianta ale podle autora vydrží hořet zhruba o polovinu déle. Za výhodu se platí časem a nepořádkem při výrobě, výsledné kostky navíc nevycházejí stejně velké. Kdo však pravidelně griluje a vypije denně několik šálků, má k dispozici surovinu zdarma.
Ekologický rozměr má své hranice. Opětovné využití lógru a kartonu odlehčí odpadkovému koše, parafín ovšem pochází z ropy. Recyklační bonus tedy platí pro obal a nosič, palivo zůstává fosilní.
Papírové kartony na dvanáct vajec, jaké používá původní návod, v českých supermarketech potkáte méně často. Na Allegru se dají koupit po padesáti kusech, stejně dobře ale poslouží i běžný desetikusový papírový obal. Plastový karton nepoužívejte, ten do ohně nepatří.
Kde v Česku smíte škrtnout sirkou
Jakmile podpalovač zažehne otevřený oheň, platí pro něj stejná pravidla jako pro jakékoli ohniště. Zákon o lesích v § 20 zakazuje rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň v lese mimo vyhrazená místa a také do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa. Výjimku může povolit vlastník pozemku. Od stohů a seníků doporučuje
Hasičský záchranný sbor ČR držet odstup nejméně 100 metrů.
Hasiči radí připravit si vedle ohniště vodu nebo písek, oheň nenechávat bez dozoru a po skončení ho důkladně uhasit. Za suchého a větrného počasí, kdy riziko požáru prudce stoupá, je rozumnější táborák odložit. Líh, benzín ani jiné hořlavé kapaliny do plamenů nepřilévejte, ani když se třísky nechtějí rozhořet. Prudké vzplanutí patří k nejčastějším příčinám popálenin.
Pod drobné suché třísky nebo dřevěné uhlí obvykle stačí jedna kostka. Zapalte papírový okraj nebo vloženou sirku a kusem už nehýbejte. U většího ohniště, při slabém tahu nebo s vlhčím klestím sáhněte po dvou.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková